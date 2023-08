'Slagtede' Putin: Nu nægter han og angriber gigant

Dmitry Peskov er citeret for at sige, at Rusland ikke er et rigtigt demokrati, og dermed smed han sin chef under bussen. Nu nægter han og går i stedet til angreb

Der må være en del læsere, der fik deres doughnut galt i halsen, da de åbnede søndagens udgave New York Times.

Her havde avisen et interview med Kreml-talsmand Dmitrij Peskov, hvor særligt én passage vakte opsigt.

Putins presserådgiver blev citeret for at sige, at Vladimir Putin ville vinde det kommende præsidentvalg med 90 procent af stemmerne.

Og det skulle være beviset på, at Rusland 'ikke har et demokrati, men derimod et dyrt bureaukrati'.

Fortolket forkert

En stor sviner direkte rettet imod chefen. Men nu afviser Dmitrij Peskov, at det nogensinde er blevet sagt. Det fortæller han i et interview med russiske RBC ifølge flere russiske medier.

- Manden bag den her artikel har fortolket mine ord på en helt forkert måde, Mit svar var følgende: Opbakningen til præsidenten er helt uden sidestykke, og vi kan allerede nu sige, at hvis han stiller op, så vil han blive valgt med et overvældende stort flertal.

- Derfor er valget - teoretisk set - kun noget, der koster unødvendigt mange penge, siger talsmanden, der dog bekræfter, at han har talt med mediegiganten.

Putins presserådgiver, Dmitrij Peskov. Foto: Ritzau Scanpix/Tass

Valg i 2024

Derudover retter han en hård kritik imod New York Times, som han beskylder for med vilje at have fejlciteret ham.

Hverken New York Times eller journalisten bag artiklen - Roger Cohen - har reageret på Kreml-talsmandens anklage.

Det russiske præsidentvalg bliver afholdt i marts 2024. Vladimir Putin har fortsat ikke meldt officielt ud, at han søger et genvalg, men det ville være en kæmpe overraskelse, hvis han ikke længere vil være Ruslands præsident.

