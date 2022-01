Slagter Boris Johnson: Han lyver!

Der er ikke meget at skåle over for Boris Johnson for tiden.

Den britiske premierminister er i den grad røget i gedigent modvind, efter flere drukskandaler i embedsboligen Downing Street 10 har ramt forsiderne på nærmest daglig basis.

I sidste uge måtte en stærkt ydmyget Johnson så undskylde over for kollegaerne i parlamentet og selve den britiske dronning.

Især en havefest fra 20. maj, hvor Boris Johnson og hans kone deltog, var et klokkeklart brud på restriktionerne under den første nedlukning i landet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Kendte til mail

Foran en storgrinende forsamling hævdede Johnson hårdnakket fra talerstolen i parlamentet, at han troede, at havefesten var 'arbejdsrelateret'.

Men det er en lodret løgn, hæver hans tidligere stabschef og nære fortrolige Dominic Cummings.

- Premierministeren kendte til invitation (på mail, red.). Han vidste, at der var tale om en fest, og han løj overfor parlamentet, siger Cummings til Sky News.

Cummings henviser til en yderst skadelig mail, som er kommet frem i offentlighedens lys.

I indbydelsen til det, som Boris Johnson altså troede var en arbejdsrelateret begivenhed, havde hans primære privatsekretær, Martin Reynolds, nemlig skrevet 'BYOB (bring your own booze, red.) - altså at man skulle medbringe sin egen sprut.

Den mail hævder Cummings, at Johnson havde set og godkendt, før den røg ud til omtrent 100 personer. Han siger videre, at han er villig til at sværge på det.

Kræver hans afgang

Oppositionspartiet Labour har længe krævet Johnsons afgang på grund af festerne.

Medierne har også hældt benzin på bålet med talrige artikler om almindelige briter, der mistede kære til corona og end ikke måtte sige et sidste farvel på grund af regler, som premierministerens folk samtidig så stort på.

På det seneste har også flere af Boris Johnsons partifæller åbent opfordret ham til at gå af.

Foreløbig afventer Johnson undersøgelserne af regelbruddene.