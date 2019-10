Slagter millionby: - I er pinlige

USA's præsident, Donald Trump, lagde ikke fingrer imellem, da han besøgte den enorme millionby Chicago i den amerikanske stat Illinois.

Her fortalte han nemlig, at han mener, at den hårdtprøvede by 'er pinlig for os som nation.'

Det skriver The Guardian.

Se også: Nu hyldes såret helte-hund

Forud for Trumps besøg i 'The Windy City', som Chicago også kaldes, havde flere fremstående politikere og politifolk valgt at boykotte præsidentens tale, heriblandt borgmesteren og den øverste politichef.

Derfor fik Trump frit lejde til at basunere sin skarpe kritik af byen ud. I sin tale henvendte han sig endda direkte til politichef i byen, Eddie Johnson.

- Der er en person, der ikke er her i dag, sagde Trump fra talerstolen.

- Hvor er han? Jeg vil snakke med ham. Faktisk så burde denne her person være her mere end nogen anden, måske kunne han lære noget.

Trump: IS-leder er død

Opbakkes

Heldigvis for politichefen får han opbakning af sin øverste chef, borgmester Lori Lightfoot.

'Det er ikke en overraskelse, at Donald Trump kommer med sit fornærmende, ignorante gøgl til Chicago. Heldigvis kender vi alle i den her by sandheden, og vi vil ikke lade nogen - uanset status - nedgøre os, for hvem vi er som mennesker eller ændre på vores status som en åben by,' skriver borgmesteren i et tweet.

It's no surprise that @realDonaldTrump brought his insulting, ignorant buffoonery to Chicago. Luckily, in this city, we know the truth and we will not let anyone — no matter how high the office — denigrate who we are as a people or our status as a welcoming city. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) October 28, 2019

Grunden til, at Donald Trump har set sig sur på Chicago, er, at byen er plaget af kriminalitet, og præsidenten ser den som et sted, hvor kriminalitet får lov til at blomstre.

Derudover mener han ikke, at de lokale myndigheder gør nok for at optrevle alle de mennesker, der lever ulovligt i byen.

Se også: Major: Krise kan vente IS efter leders mulige død

Se også: Fra juradrømme til terror: Han er verdens mest eftersøgte

Se også: Forrykt klaphat: Skriger til himlen