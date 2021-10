Slette-Mette: Nu reagerer de

Statsministeriet vurderer, at masse-sletning af sms'er er inden for reglerne, men vil nu forsøge at genskabe beskeder og lave retningslinjer

Statsministeriet reagerer nu for første gang på oplysninger om omfattende og systematisk sletning af sms'er blandt toppen i ministeriet - heriblandt Mette Frederiksen (S).

Ministeriet vil nu forsøge at hjælpe Minkkommissionen med at genskabe slettede sms'er og få Justitsministeriet til at se på nye retningslinjer, lyder det i en skriftlig kommentar fra Statsministeriet til Ekstra Bladet.

'Statsministeriet vil naturligvis bistå Minkkommissionen i forhold til de ønsker, kommissionen har i forhold til at forsøge at genskabe SMS-beskeder', oplyser Statsministeriet.

Fik ikke sms'er

Minkkommissionen - der undersøger skandalen om ordren til at aflive alle landets mink - har onsdag oplyst, at de ikke har kunnet få udleveret sms'er fra statsministeren samt stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og ledende embedsmand i Statsministeriet Pelle Pape.

Alle har nemlig sat deres telefoner til at slette beskeder automatisk efter 30 dage, men nu vil Statsministeriet altså se nærmere på sagen.

Mette Frederiksen (S) og en række topembedsmænd i Statsministeriet balancerer ifølge juraprofessor Frederik Waage på kanten af loven, når deres telefoner er sat til at slette alle sms-beskeder efter 30 dage.

- Hvis man sletter alt uden at overveje journalisering, vil det være ulovligt, fordi sms’er generelt betragtes som et almindeligt brev, siger Frederik Waage.

'Behov for retningslinjer'

Derfor kræver det, at toppen i Statsministeriet 'slavisk gennemgår hver sms og overvejer, om den skal journaliseres', hvis ikke journaliseringspligten brydes ifølge juraprofessoren.

På den baggrund mener Statsministeriet, at der er behov for nye retningslinjer.

'Den diskussion, der nu er opstået, viser, at der er behov for at udarbejde generelle retningslinjer for opbevaring og sletning af sms-beskeder på tjenestemobiler i staten i lighed med de retningslinjer om opbevaring af slettede e-mails, som Justitsministeriet udsendte i september', lyder det fra Statsministeriet.

'Det arbejde vil Justitsministeriet nu igangsætte', skriver ministeriet.

Følger gældende regler

Statsministeriet mener dog ikke, at der har været en ulovlig praksis i ministeriet.

'Det er i overensstemmelse med gældende regler, hvis man, f.eks. af hensyn til informationssikkerhed, lagringskapacitet, overblik etc., løbende, herunder automatisk efter en bestemt periode, sletter materiale fra sin telefon, så længe journaliseringspligten iagttages', oplyser Statsministeriet i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Det er endnu uvist, hvorvidt de enkelte personer har vurderet og journaliseret i større eller mindre omfang. Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få svar fra Statsministeriet.

Samtidig er det ifølge Statsministeriet 'første gang, at en kommission har anmodet om en bred og generel udlevering af SMS-beskeder til brug for kommissionens arbejde'.

'Selvsagt et problem'

Journaliseringspligten handler om, at det skal være muligt at kontrollere regeringen og dens dispositioner – det kan være i form af en kommission, ombudsmand eller aktindsigt.

- Så det er selvsagt et problem, at man automatisk sletter dokumenter efter 30 dage, forklarer Frederik Waage.

Minkkommissionen har konkret udbedt sig sms'er fra Mette Frederiksen og hendes tre medarbejdere i perioden fra begyndelsen af september til slutningen af december sidste år. Men altså uden held.

Ikke journaliseret

I et tilfælde er det dog muligt at se, hvilke sms'er der er slettet og ikke journaliseret. De er nemlig kommet frem i Minkkommissionen fra modtagerens telefon.

Det drejer sig om en korrespondance mellem departementschef Barbara Bertelsen i Statsministeriet og daværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard.

Sms'erne, som stammer fra Henrik Studsgaards telefon, afslører bl.a., at Mette Frederiksens højre hånd i Statsministeriet direkte frygtede for regeringens overlevelse i de højspændte dage.

Elementer af sagsbehandling

Og flere af dem burde have været journaliseret, vurderer juraprofessoren.

- Der er elementer af sagsbehandling i de dokumenter, som Studsgaard har fremvist, som ikke umiddelbart kan rubriceres som private beskeder, siger Frederik Waage.

Problemet ved manglende journalisering er også - ifølge juraprofessoren - at borgere og journalister afskæres fra at få aktindsigt, når alle sms’er er slettet.

- Men selv hvis man ikke nødvendigvis kan få aktindsigt i et dokument, vil der ofte være pligt til journalisering, fortæller han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør meget mere om de slettede sms'er og Minkkommissionen i dagens udgave af podcasten 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.