Slettede mails: Grænseoverskridende og vanvittig

- Det er grænseoverskridende og en vanvittig beskyldning, når gruppeformand Karsten Lauritzen (V) insinuerer, at vigtige mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har haft i deres mappe med sendte mails, er blevet slettet bevidst.

Det siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff til Ritzau.

Udtalelsen falder efter, at Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen i går aftes insinuerede på Twitter, at Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen bevidst har slettet deres e-mails.

E-mails sendt i de to offentlige institutioner før 22. juli - og altså et essentielt bevismateriale for den kommission, der skal undersøge coronahåndtering i Danmark.

Dansk Folkeparti: Hvad sker der

Også Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl undrer sig over de slettede mails.

Han skriver på det sociale medie Twitter, at alt må gøres for at finde ud af, hvad der er sket.