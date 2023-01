Sløjfet helligdag polstrer statskassen med tre milliarder kroner

Statskassen indkasserer 3,2 milliarder kroner årligt, hvis der sløjfes en helligdag, som regeringen har foreslået.

Det vurderer Finansministeriet efter kritik fra flere økonomer, der har rejst tvivl om regnestykket bag, som regeringen ikke har lagt frem før nu.

Regeringen har foreslået at afskaffe en helligdag - formentlig store bededag - for at øge arbejdsudbuddet med 8500 fuldtidspersoner. Det er et økonomisk begreb, der betyder, at flere arbejder mere.

Ifølge Finansministeriet er effekten varig, men det er der ifølge kritikerne ikke bevis for.

Det fastholder ministeriet dog i den nye vurdering, hvor den også oplyser, at den samlede produktion af varer og tjenester, bnp, løftes med 9,4 milliarder kroner.

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har en ambition om at styrke Forsvaret tidligere end hidtil aftalt.

Det koster 4,5 milliarder kroner at fremrykke det årligt løft fra 2033 til 2030, og dermed mangler regeringen 1,2 milliarder kroner årligt.