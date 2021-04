Slut efter 62 år: Lillebror siger farvel

Den 19. april bliver en historisk dato i Cuba. I cirka 60 år har Castro-familien i form af henholdsvis Fidel Castro og Raúl Castro siddet på magten, men 19. april er det slut, når Raúl Castro træder tilbage som leder af det kommunistiske parti.

Vi har talt med Cuba-ekspert Jan Gustafsson, der er lektor i latinamerikanske studier ved Københavns Universitet, for at give et indblik i, hvordan Raúl Castro egentlig var som leder, og hvordan han adskilte sig fra sin bror.

- Raúl har altid været lillebroren, der på mange måder stod i skyggen af Fidel. Han er ikke særlig høj, og han havde heller ikke der karismatiske tilgang, hvor han kunne holde en tale på flere timer uden noter, som Fidel kunne, siger Jan Gustafsson, der også er forfatter til flere romaner om Cuba, blandt andet 'Stille fylder Havanas gader' fra 2019.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fidel Castro holder tale på Revolutionspladsen i Havana, Cuba, marts 1991. Foto: Lars Krabbe

Raúl Castro overtog formelt magten, da hans bror blev syg i 2009, hvor lillebroren blev valgt som leder af både ministerrådet og statsrådet i Cuba, hvilket giver den reelle magt i landet. Hans magtbasis har altid ligget hos de væbnede styrker i form af hæren, søværnet og luftbasen, og det kom for alvor til udtryk, da han kom til magten.

- Han har sat folk i hæren til at administrere meget vigtige økonomiske positioner. Der sidder rigtig mange militærfolk, som er ledere af store statslige virksomheder eller har andre nøgleposter i regeringen, siger Jan Gustafsson.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Raúl Castro (tv.) giver 'tommel op' til Manuel Marrero Cruz, der blev ny premierminister i Cubas Kommunistiske Parti i december 2019. Foto: AFP

Lagde bror i graven

Forskellen på de to brødre kom for alvor til udtryk, da Raúl fik magten. Fidel Castro havde altid lagt stor vægt på ideologien og praktiserede kommunismen - eller den cubanske socialisme - med hård hånd.

Men lillebroren begyndte at gøre op med forestillingen om, at alle skulle være økonomisk lige.

- Da han overtager viser det sig, at han har en meget mere pragmatisk tilgang til økonomien. Det bliver mere systematisk. Han indfører en række reformer, som liberaliserer økonomien, blandt andet ved at privatisere store dele af den statslige sektor. Det bidrog til at forbedre forholdene, siger Cuba-eksperten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brødrene side om side på en plakat i Havana 13. april i anledningen af partikongressen, der begynder 16. april og markerer Raúl Castros afgang. Foto: AFP

Fidel lagt lagde liv og sjæl i ideologi, men Raúl Castro så det som en nødvendighed at hjælpe det cubanske folk i dagligdagen.

- Han foretog nødvendige liberaliseringer, så folk ikke skal stå flere timer i kø for at vente på at kunne købe mad, og han forbedrede boligsituationen for mange.

- Hans væsentligste indsats har været den økonomiske reformproces, som ikke er færdig, men som på sigt kan give bedre forhold. Men det er også en proces, som går væk på den Cuba-socialistiske tilgang. Man introducerer i højere grad dollaren og udenlandsk valuta i økonomien. En delvis konsekvens har været, at man har et lidt mere opdelt samfund. Der er større sociale uligheder, med folk der har væsentligt flere penge end andre, siger Jan Gustafsson.

Lighed har altid været en grundsten under Fidel, og på den måde var Raúl Castro med til at lægge sin bror i graven i mere end én forstand. Både ved at afvige fra storebrorens ideologiske styre, og da Fidel Castro døde i 2016 efter længere tids sygdom.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De to brødre side om side tilbage i 2006, da Fidel styrede landet, og Raúl var forsvarsminister. Foto: AP

Bedre forhold til USA

Ifølge Cuba-eksperten har det historisk set altid været et mål for den siddende amerikanske præsident at vælte Fidel Castro af tronen.

Men med Raúl Castro ved magten ændrede forholdet sig mellem de to lande sig til det bedre, mener Jan Gustafsson.

Det skyldes blandt andet, at Raúl Castro havde en mere pragmatisk og tilbageholden tilgang, i stedet for at opildne befolkningen ideologisk.

- Det gjorde nok, at det var nemmere for Raúl Castro at sluge nogle kameler i forhold til at få de her forhandlinger igennem med USA. Obama og Raúl-konstellationen var en basis for at kunne normalisere forholdet til USA, siger han.

Raúl Castro løfter Barack Obamas arm i vejret under den tidligere amerikanske præsidents besøg i Cuba i marts 2016. Foto: AP

Siden er forholdet til USA forværret voldsomt, hvilket i høj grad skyldes, at Donald Trump overtog magten, hvilket skulle vise sig at blive langt værre for Cuba, end selv de største pessimister kunne have frygtet. Det kan du læse mere om her.

Forandringer i Cuba Ekstra Bladet sætter fokus på udviklingen i Cuba i anledningen af, at Raúl Castro træder af som leder for Cubas Kommunistiske Parti 19. april. Dermed giver han den reelle magt videre til præsidenten, Miguel Diaz-Canel, der forventes at blive ny leder af partiet. Her er det, du skal vide: 19. april fratræder Raúl Castro som leder af det kommunistiske parti

Afskeden bliver et endeligt farvel til magten for Castro-familien, der har styret landet, siden 'Revolutionen' tog over med Fidel Castro i spidsen i begyndelsen af 1960'erne.

Landets præsident, Miguel Diaz-Canel, forventes at overtage rollen som leder af partiet, og dermed får han den reelle magt. Indtil nu har præsidenten stået i skyggen af Raúl Castro, der fortsatte som landets overhoved, da Diaz-Canel blev præsident i 2018.

Fredag 16. april indledes den kommunstiske partikongres i Cuba, der markerer Raúl Castros afsked. Partikongressen varer i fire dage. Vis mere Vis mindre

62 år med Castro-familien

Fuld skærm