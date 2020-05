Slut med betalt orlov til politikere på ferie

En rundrejse i Asien i tre måneder. En måneds sejltur i Caribien. En bjergvandring i Nepal i 1,5 måned. Alt sammen på betalt orlov fra kommunen eller regionen.

Det er bare tre af de knap 200 eksempler på lokalpolitikere, der siden 2018 har været på frivillig orlov med fuld løn, som DR Nyheder i efteråret kunne berette om. Vel at mærke helt efter reglerne - og uden mulighed for at kunne frasige sig vederlaget.

Det vakte stor kritik og undren - også fra byråds- og regionsrådsmedlemmerne selv. Og nu bliver reglerne lavet om, så det ikke længere er muligt at gå på frivillig orlov og samtidig modtage løn. Det er regeringen, Venstre, De Radikale, De Konseravtive og SF enige om.

- Jeg tror ikke, der er nogen i verden, der forstår logikken i, at man stadig modtager løn, hvis man frivilligt frasiger sig sit arbejde. Så for at højne tilliden til politikerne og gøre det mere rimeligt, så laver vi nu reglerne om, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

Kræver lægeerklæring

Udover eksemplerne på rundrejser i Asien og Caribien viste DR's afdækning også, at lokalpolitikere har været på lønnet orlov, mens de har ført valgkamp, haft travlt med andet arbejde, har flyttet eller været syge.

Partierne er også enige om at ændre reglerne, så byrådspolitikere ikke længere kan gå på sygeorlov med løn uden at dokumentere sygdommen. For fremtiden skal de ligesom alle andre på arbejdsmarkedet kunne vise en lægeerklæring.

Debatten om sygeorlov blussede op, da Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, gik på sygeorlov med løn, efter en fest i hendes lejlighed endte med en anmeldelse om voldtægt mod en af festens deltagere.

- Vi har set en del eksempler på, at der var noget galt med reglerne. Jeg har jo også hørt fra lokalpolitikere fra flere forskellige partier, at de godt kunne tænke sig nogle nye regler, så vi undgår de her historier, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og fortsætter:

- Ingen kan forsvare, at en politiker får vederlag, når man er på jordomrejse, eller at man ikke skal dokumentere sygdom, som de fleste andre skal. Derfor strammer vi reglerne, så de bliver mere rimelige. Det bliver klare regler, der også kan administreres i praksis.