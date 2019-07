Smækker med døren: Corbyn er en taber

Alastair Campbell, der er tidligere toprådgiver i det britiske parti Labour, skriver i et åbent brev til lederen Jeremy Corbyn, at han træder ud af partiet, fordi der mangler en kultur, en strategi og den rette leder til at kunne vinde over premierminister Boris Johnsons konservative.

Brevet gengives i avisen The Guardian og magasinet The New European.

Campbell var den tidligere premierminister Tony Blairs nærmeste rådgiver. Han var før det sportsjournalist og kendt som en en rapkæftet forsvarer af Labours daværende leder.

- Med nogen bedrøvelse, men også med vished, har jeg nået den konklusion, at jeg ikke længere ønsker at blive i partiet, skriver han.

Boris Johnsons plan er en politik med bål og brand, der skal føre til et snarligt valg. Men Labour er ikke klar, mener han.

- Jeg ser ingen tegn på, at du og dit kontor har fattet alvoren i det, som sker, eller som i det mindste er begynde at føre en strategi ud i livet, der besvarer det og nedkæmper det.

Campbell mener, at Corbyn bør gøre plads for en ny leder.

Cambell har stået for en stærk proeuropæisk politik. Ved valget til Europa-Parlamentet i maj meddelte han, at han ikke stemte på sit eget parti, men på De Liberale Demokrater.

Det udløste en disciplinærsag i Labour mod Campbell, som endnu ikke er afsluttet. Med sit brev tirsdag kommer han eventuelle repressalier i forkøbet.