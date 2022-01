Smider bombe: Afviser at støtte en S-regering

Radikale Venstre afviser at ville støtte en ren socialdemokratisk regering efter et valg.

Meldingen kommer fra partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i et interview med Politiken.

- Vi udelukker at pege på en etpartiregering, siger hun til avisen.

Partilederen har tidligere givet stærke indikationer på, at en ren socialdemokratisk ledet regering ikke kan regne med De Radikales støtte.

Men den seneste udmelding er den hidtil mest klare af slagsen.

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun i stedet kunne forestille sig en regering med både Socialdemokratiet og Venstre - eller med Konservative og SF.

Partiet vil ikke på forhånd udelukke noget, siger Carsten Nielsen og åbner også for at pege på en borgerlig kandidat.

Hun afviser i øvrigt, at det blot handler om, at partiet selv vil i regering.

I et interview med Berlingske i september rettede Radikale en skarp kritik mod den rene S-regering.

Her lød det, at Socialdemokratiet er 'præget af en ekstrem topstyring', og at magtfuldkommenheden er hidtil uset under den nuværende regering. Der blev blandt andet henvist til SMS-sagen.

Trods udmeldingerne fra Radikale Venstre mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, at forholdet til støttepartiet er godt.

Han fastslår over for Politiken, at regeringen går til valg på at fortsætte.

- Vi har i den her periode lavet over 250 politiske aftaler. Radikale er dem, der har været med i klart de fleste, og det afspejler, at vi har et rigtig godt samarbejde med Radikale, som vi sætter pris på, siger han til avisen.

Radikale Venstre holder lørdag nytårsstævne på Christiansborg. Her er der debat med statsminister Mette Frederiksen (S), Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og Sofie Carsten Nielsen.

Der skal senest være valg til Folketinget i 2023.