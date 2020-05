Smittetrykket går den gale vej i Tyskland

Tysklands smittetryk er steget til over det kritiske punkt på én.

Det betyder isoleret set, at en patient med coronavirus gennemsnitligt smitter mere end én person, altså at smitten breder sig.

Smittetrykket er steget, efter at en række restriktioner er lempet, siger Robert Koch Instituttet (RKI), som er den tyske stats organ for infektionssygdomme.

RKI sætter lørdag smittetrykket til 1,10.

I onsdags blev det beregnet til 0,65.

RKI har gentagne gange understreget, at hvis coronasmitten skal inddæmmes, skal smittetrykket være under én.

Imidlertid vil RKI ikke sige nu, om den seneste udvikling indebærer, at der igen bliver flere smittede i den tyske befolkning.

Statistikken er for flydende og usikker, så det er for tidligt at sige det, siger RKI.

- Men stigningen i det anslåede tal gør det nødvendigt at overvåge udviklingen i de kommende dage meget nøje, siger RKI i en erklæring.

Tyskland har indtil nu registreret 169.300 personer, der er smittet med coronavirus.

Den seneste opgørelse over smittede, der er døde, lyder på 7434 i alle 16 tyske delstater.