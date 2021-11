Sms-skandalen: 'Konstruerer underligt forløb'

Oppositionen er oppe i det røde felt over Mette Frederiksen og co., når det gælder statsministerens slettede mink-sms'er.

Det viser sig nemlig, at statsminister Mette Frederiksen (S) og tre topembedsfolk kunne have fortalt, at slettede sms'er i minksagen ikke kunne genskabes allerede før kommunalvalget sidste uge.

Dagen efter kommunalvalget oplyste regeringen, at de slettede sms'er ikke kunne genskabes. Og affejede spekulationer om, at man skulle have holdt på den information til efter valget.

Ekstra Bladet kan dog afsløre mandag, at Minkkommissionen har oplyst, at det stod statsministeren og de tre embedsfolk frit for at komme med oplysningen allerede 15. november - dagen før kommunalvalget.

- Jeg er ikke overrasket. Det er jo det, vi andre har sagt fra starten af. Det viser mig, at regeringen gør alt, hvad den kan, for at sandheden ikke kommer ud til danskerne, siger formanden for retsudvalget, Venstres Morten Dahlin.

- Man konstruerer underlige forløb for at holde informationen tilbage til efter kommunalvalget, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Joachim B.: - Et kæmpe problem for regeringen, at sms'er ikke kan genskabes.

Da regeringen dagen efter kommunalvalget meldte ud, at sms'erne ikke kunne genskabes, blev det kritiseret, og der blev spekuleret i, om det var bevidst.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde, at forløbet var aftalt med Minkkommissionen, og at man derfor ingen indflydelse havde på tidspunktet.

Andre socialdemokrater anklagede dem, der satte spørgsmålstegn ved forklaringen, for at dyrke konspirationsteorier. Og det falder Morten Dahlin for brystet.

- At man har frækheden til at påstå, at vi, der påpegede det, skulle være konspirationsteoretikere og Trump-tilhængere, viser bare, at regeringen har et meget anstrengt forhold til sandheden.

- Det er nu sort på hvidt, at hvis regeringen havde villet, så kunne danskerne have fået denne her information før valget, siger Morten Dahlin.

Det er dog ikke kun i Venstre, at der er kritiske røster. De konservatives Rasmus Jarlov skriver på Twitter:

- Det er lidt træls, at vi har en regering, som bliver ved med at lyve, og nogle støttepartier, som accepterer det. Kernetropperne har tilsyneladende lukket øjnene for det.

Den konservative formand Søren Pape kritiserer også skandalen.

Også LA-lederen retter spørgsmål mod de radikale:

Justitsministeriet havde også reelt den mulighed, at de lod Mette f. og co, åbne kuverterne allerede fra fredag 12. november.

Proceduren i forhold til slettede sms'er og eventuel udlevering til kommissionen blev nemlig allerede clearet på et møde 8. november mellem kommissionen og Justitsministeriet.

Alligevel krævede det altså et nyt møde 15. november og præcis det samme.