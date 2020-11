Snedig detalje på billede: Sender Biden hånlig stikpille til Trump?

Siden Donald Trump annoncerede sit kandidatur til præsidentposten op til præsidentvalget i 2016, er de samme ord gået igen om og om igen.

Sloganet 'Make America Great Again', eller 'MAGA', som det ofte er forkortet til, har fulgt Donald Trump igennem hans to valgkampagner, og både han selv og hans tilhængere har holdt fast i sloganet og båret tøj med den berømte vending.

For Donald Trump selv har det især været karakteristisk med en kasket med de selvsamme ord, og noget tyder nu på, at den nyudråbte præsident Joe Biden har sendt en mere eller mindre skjult hentydning til sloganet og Trumps kasket på et billede, som hans kone, Jill Biden, delte i weekenden.

På billedet, som hun delte lørdag, efter at Biden i amerikanske medier var blevet udråbt som sejrherre, optræder parret med et skilt, hvor der står 'Dr. & Vice President Biden Live Here', hvor fru Biden holder hånden over 'Vice', idet Biden nu står til ikke kun at være vicepræsident fremover.

Men skriften på skiltet er ikke det, brugere på blandt andet Twitter er gået mest op i.

Det er i stedet den kasket, Joe Biden bærer - om end der gik lidt tid, før folk fik øjnene op for kasketten.

På kasketten står der nemlig ganske kort 'We Just Did' med tallet 46 nedenunder. Og folk er nu overbevist om, at teksten er en direkte henvisning til Trumps slogan.

Teksten 'Det har vi netop gjort' anses for at være en direkte kommentar til Trumps ønske om at gøre Amerika storslået igen, mens tallet 46 refererer til, at Joe Biden bliver USA's 46. præsident. Og i og med tallet blev taget kort efter, Biden blev udråbt til sejrherre, er der blandt internettets brugere ikke efterladt megen tvivl.

