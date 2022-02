Socialdemokratiet afviser blankt at ændre omstridt bestemmelse i udlændingelov

Socialdemokratiet afviser at ændre den bestemmelse i udlændingeloven, som i dag betyder, at flygtninge kan sendes hjem, så snart forholdene i hjemlandet er forbedret.

Regeringens tre støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, er sammen med Alternativet og Frie Grønne ellers på vej med et beslutningsforslag for at få ændret netop den bestemmelse.

- Vi synes, at paragraf 7, styk 3 er, som den skal være. Og vi synes, at det er et godt princip, at beskyttelse er midlertidig. Når man ikke længere har et beskyttelsesbehov, så kan man vende tilbage til sit hjemland, siger Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund.

Berlingske skriver, at beslutningsforslaget er formuleret af de radikale. De var i 2015 med til at indføre stramningen på området.

I forslaget står, at flygtninge i Danmark skal bevare deres ret til beskyttelse, medmindre der er indtrådt 'fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet'.

Forslaget vil med andre ord gøre det sværere at sende flygtninge hjem til uroplagede lande. Det ventes at blive fremsat efter vinterferien.

De radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, siger til Berlingske, at det er godt, at der er midlertidighed i loven. Men midlertidighed skal defineres anderledes, mener hun.

Hun nævner som eksempel, at der er noget galt med reglerne, når Flygtningenævnet kan konkludere, at Afghanistan er sikkert nok at sende flygtninge tilbage til.

Til det siger Rasmus Stoklund:

- Jeg mener ikke, at det er politikere, der skal vurdere, hvorvidt det er sikkert eller ej at opholde sig bestemte steder i verden. Det synes jeg godt, at uafhængige myndigheder kan. Jeg har fuldstændig tillid til vores system.

- Indikationen og forestillingen om, at der ikke er én eneste afghaner, der kan opholde sig i Afghanistan, vil jo betyde, at der er knap 40 millioner afghanere, som burde blive evakueret til Europa.

Både SF og Enhedslisten ser gerne, at den særlige bestemmelse i loven bliver fjernet helt.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi ændre den, så vi ikke kan sende mennesker på flugt tilbage til lande, hvor der ikke er fred endnu, siger udlændinge- og integrationsordfører i Enhedslisten Rosa Lund til Ritzau.

Men partierne skal altså ikke gøre sig forhåbninger om, at Socialdemokratiet kan bakke op om en ændring.

- Vi mener, at udlændingeloven er, som den skal være, slår Rasmus Stoklund fast.

