Socialdemokratiet indgår i valgforbund med SF og Å til EU-valg

Socialdemokratiet, SF og Alternativet går i valgforbund ved valget til Europa-Parlamentet i 2024.

Det meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde uden for Christiansborg, hvor hun står sammen med SF-formand Pia Olsen Dyhr og partileder i Alternativet Franciska Rosenkilde.

- Noget af det, der har forbundet os tre partier, er samarbejdet om den grønne omstilling, og det vil vi udvide på den europapolitiske scene, siger Mette Frederiksen.

Når partier går i valgforbund, er det for at undgå stemmespild og for at sikre flest mulige mandater til partierne i valgforbundet, som også kaldes et valgteknisk samarbejde.

Statsministeren tilføjer, at det valgtekniske samarbejde ikke kan læses som et signal på den indenrigspolitiske scene. Hun afviser, at det er udtryk for uenigheder i regeringssamarbejdet med Venstre og Moderaterne.

- Jeg er meget, meget glad for det regeringssamarbejde, vi har med Venstre og Moderaterne. Vi trives godt i det. Man kan slet ikke se dette i en dansk sammenhæng, siger Mette Frederiksen.

Enhedslisten havde bejlet offentligt til både SF og Alternativet, som partiet gerne ville i valgforbund med til EU-valget næste sommer.

Dengang sagde politisk ordfører Mai Villadsen (EL) til avisen Information, at et valgforbund mellem EL, SF og AL ville styrke klimaet og svække Socialdemokratiets 'asociale politik'.

Socialdemokratiet har flere gange været i valgforbund med SF. Senest ved EU-parlamentsvalget i 2019.

Samme år blev SF parlamentarisk grundlag for den socialdemokratiske etpartiregering.

Alternativet var ved det seneste europaparlamentsvalg i valgforbund med De Radikale.