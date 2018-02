Socialdemokratiet med nyt udspil: Slut med at søge asyl i Danmark

Socialdemokratiet gør klar til valg med et helt nyt udspil på udlændingefronten. Står det til partiet, vil de afskaffe muligheden for at søge asyl i Danmark, og sætte et loft over antallet af flygtninge og familiesammenførte. Sådan lyder det i deres nye asyl- og udlændingereform, skriver DR.

Hvor immigranter nu kan møde op på den danske grænse eller ved Center Sandholm og søge asyl, skal de spontane ansøgere fremover sendes til et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland som for eksempel Nordafrika, hvor de skal sidde og vente på, deres asylsag bliver behandlet.

Skal være mere humant

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forklarer til DR Nyheder, at det er en måde at skabe et flygtningesystem, der er mere humant.

Det ny udspil, som går under navnet 'Retfærdig og Realistisk', vil blive præsenteret på mandag på et pressemøde.

Her vil det blandt andet fremgå, at ikke engang flygtninge vil få adgang til Danmark, og at de i stedet skal sendes til en af FN's flygtningelejre.

Derimod vil der blive åbnet op for kvoteflygtninge fra FN, hvor antallet fremover vil være højere end de 500 Danmark hidtil har taget til sig.

- Det nuværende asylsystem er brudt sammen. Rigtig mange mennesker mister livet på vej hen over Middelhavet, og hvis vi skal være ærlige overfor hinanden, så hjælper vi kun et fåtal af verdens flygtninge, når vi hjælper dem i Europa, siger Mette Frederiksen.

Holde ikke-vestlige ude

Men derudover handler det også om at begrænse adgangen for udlændinge fra ikke-vestlige lande.

Mette Frederiksen forklarer, at der er kommet så mange til, at det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt velfærdssamfund kan bestå i fremtiden.

Står gerne alene

Socialdemokratiet vil sætte penge af til at få denne model op og køre. De ved godt, det kræver penge at få etableret et venteværelse i lande som Nordafrika, men de penge vil de bare få fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR, hvortil de vil hæve Danmarks betaling.

Kan Mette Frederiksen ikke få støtte til dette forslag fra andre EU-lande, vil hun gerne stå alene for at få denne reform igennem.