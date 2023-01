Socialdemokratiet skrotter målsætning

Mette Frederiksen og co. havde et erklæret mål om at ansætte 1000 nye sygeplejerske. Det er nu skrottet

Spol tiden tilbage til 2019. Her var Mette Frederiksen og co. i valgkamp og gjorde det klart, at de havde en målsætning om ansætte 1000 nye sygeplejerske.

Men den plan er nu skrottet.

Det fortæller partiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, til DR, og han oplyser samtidig, at 'det var den tidligere regerings målsætning'.

Også selv om Socialdemokratiet fortsat sidder på regeringsmagten - dog i en ny konstellation.

- Den nye regering har sat sig nogle pejlemærker, nogle mål, som er, at den vil knokle for at få mere sundhedsfagligt personale. Den gamle målsætning var den tidligere regerings målsætning, siger Flemming Møller Mortensen til DR.

Meget svært

Det har da også vist sig overordentligt svært at nå målet. I hvert fald er der ikke blevet ansat 1000 flere sygeplejersker siden Socialdemokratiet fik regeringsmagten i 2019.

Derimod viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge DR, at der er 541 færre sygeplejersker på landsplan i dag, end da Mette Frederiksen (S) tiltrådte som statsminister i 2019.

Enhedslisten og Danmarksdemokraterne betegner kovendingen som "et løftebrud". Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, påpeger over for DR, at Socialdemokratiet også i den seneste valgkamp i efteråret fastholdt løftet om, at der skulle ansættes 1000 flere sygeplejersker.

- Og hvis man fraviger det nu, så er det helt entydigt et løftebrud – både over for sygeplejerskerne, men også over for de patienter og pårørende, som har brug for, at vi har et sundhedsvæsen med tilstrækkelig kapacitet, siger han.

Flemming Møller Mortensen understreger, at det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at regeringen vil "knokle for at skaffe mere sundhedsfagligt personale til vores sundhedsvæsen".

Det er bare ikke formuleret, præcis hvor mange flere sygeplejersker der er brug for på de pressede hospitaler.