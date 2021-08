Socialdemokratisk borgmester tavs om skandalesag

Socialdemokratiet står bag det politiske prestigeprojekt 'Børnene først', som skal sikre, at børn tvangsfjernes tidligere, og at flere familier undersøges.

I kølvandet på aftalen har Ekstra Bladets podcastserie 'I de forkerte hænder' dokumenteret et skræmme-eksempel inden for anbringelsesområdet. Og her udpeges Tårnby Kommune som den helt store skurk af både forældre og eksperter.

De har nemlig gjort exceptionelt meget brug af en psykolog, som Ekstra Bladet har afsløret i at lyve, begå fejl, copy paste mellem rapporter og bruge ikke-valide metoder i forbindelse med tvangsfjernelsessager.

Alligevel har kommunens socialdemokratiske borgmester, Allan S. Andersen, nægtet at udtale sig om sagen. Og nu viser en aktindsigt, at han selv blev advaret om problemer længe før Ekstra Bladets historier. Heller ikke dette, har borgmesteren ønsket at kommentere.

Skandalen sker kun få måneder før kommunalvalget, hvor Tårnby Kommunes borgere skal tage stilling til, om Socialdemokratiet, som har haft borgmesterposten siden 1970, skal fortsætte ved magten.

Modtog klage i 2019

'Hele forløbet omkring denne undersøgelse var meget rodet. (...) Det var uklart for os, hvem Michael Adam Guul var, og når vi spurgte, fik vi at vide, at han var både psykolog, læge, psykiater og hjerneforsker.'

Sådan lød det blandt andet i den klage, som borgmester Allan S. Andersen (S) modtog fra en familie i 2019, og som han tilsyneladende ikke reagerede på.

Siden har Ekstra Bladet kunnet afsløre, at familiens bekymringer over psykologen og hans arbejde var yderst relevante. Flere af hans rapporter kaldes nu for fup og fidus og beskyldes af eksperter for at indeholde graverende fejl og mangler.

Rapporterne er blevet brugt af særligt Tårnby Kommune til at beslutte, om børn har skullet tvangsfjernes eller ej.

- Som at miste sit eget barn

Familien, der kontaktede borgmesteren for over to år siden, medvirker også anonymt i podcasten 'I de forkerte hænder', hvor afsløringerne graves frem.

Her fortæller moren, hvordan de mistede deres plejebarn gennem seks år fra den ene dag til den anden.

- Vi sendte hende i skole om morgenen, og så så vi hende ikke igen.

- Det er jo som at miste sit eget barn, og der går ikke en dag, uden vi tænker på hende. Vi har stadigvæk en børneopsparing, hvor der bliver sat penge ind hver måned, og når hun bliver 18 år, så håber vi, at vi får kontakt igen, fortæller plejemoren grådkvalt.

Flere familier fortæller i podcasten, hvordan Tårnby Kommune har fjernet et eller flere af deres børn på baggrund af en undersøgelse af den kontroversielle psykolog Michael Adam Guul.

Her står borgmester Allan S. Andersen (TH) med den profilerede minister og partifælle Peter Hummelgaard (TV). Foto: Tariq Mikkel Khan

Aktiv på Facebook

Ekstra Bladet har desuden bragt adskillige afsløringer, der indikerer grove svigt fra Tårnby Kommune, som ifølge en forvaltningsekspert burde have grebet ind for længe siden.

Blandt andet blev flere relevante advarsler ikke journaliseret, ligesom den familiechef, der styrede samarbejdet, kaldte psykologen for psykopat, og præsenterede ham som læge over for sårbare familier, selvom han ikke er det.

Efter historierne har familiechefen måttet fratræde med øjeblikkelig virkning og to uvildige undersøgelser er igangsat. Men det er ikke muligt at få indsigt i Socialdemokratiets og borgmesterens rolle i forhandlingerne, eftersom de politiske processer er foregået på lukkede møder.

Heller ikke over for medierne har borgmester, Allan S. Andersen, givet sin holdning til kende, til trods for at han i samme periode, som afsløringerne har rullet, har været særdeles aktiv på sin Facebook-profil.

Her skriver han lystigt om corona, musik, daginstitutioner og sommervejr. Skandalesagen er kun berørt med ganske få sætninger.

'Det er en alvorlig sag, og jeg er derfor tilfreds med, at økonomiudvalget i fuld enighed har besluttet at iværksætte de to undersøgelser, så vi kan få kortlagt sagen.'

Sådan lyder hans eneste egentlige kommentar, som er klemt inde mellem gode nyheder om smittetal og tilflyttere.

