Sønderjysk Ukraine-mystik

Søndag er der kæmpe VIP-træf i Sønderjylland, men ingen vil sige hvorfor - et bud er, at den ukrainske præsident kommer til landet

Hvad skal Mette Frederiksen, Jakob Ellemman og Lars Løkke bruge en søndag på i Sønderjylland?

Statsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren har inviteret pressen til Flyvestation Skrydstrup, men vil ikke fortælle, hvad det handler om.

Pressen skal indfinde over tre timer inden 'presse-elementet' for at blive indskrevet, hvilket er helt usædvanligt efter danske standarder.

Der er ingen nærmere begrundelse, men måske kongehuset uforvarende har løftet lidt af sløret for, hvad der skal ske i Skrydstrup klokken 15..

I kronprinsesse Marys kalender står der nemlig, at hun søndag klokken 16.30 skal til dansk-ukrainsk gudstjeneste i Haderslev Domkirke - blot 16 kilometer fra flyvestationen.

Ukraine, kongehus og toppolitikere lyder som opskriften på det, som lørdag fandt sted i Sverige. Her var præsident Zelenskyj og hans førstedame på besøg, hvor de mødtes med både statsminister Ulf Kristersson og kong Carl XVI Gustaf.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, om søndagens seance på Flyvestation Skrydstrup har noget med planerne om at donere jagerfly til Ukraine at gøre, men det er ikke lykkedes af få et klart svar.

Der er heller ingen, der vil svare på, om Zelenskyj lægger vejen forbi Danmark i morgen efter sit besøg i vores broderland.

Den mest åbenmundede er pudsigt nok den ukrainske præsident selv. Han fortalte i Sverige, at han står foran flere møder om militære donationer med andre lande.

- I morgen kommer jeg til at have forhandlinger med andre lande, der støtter os i at levere det udstyr, der kræves for at vinde denne krig, siger den ukrainske præsident ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Ekstra Bladet mødte udenrigsminister Lars Løkke under Pride-paraden i København og spurgte direkte.

- Skal du møde Zelenskyj i morgen?

-.............Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skal i morgen. Jeg er lige landet fra Kina, lød det efter en lang tænkepause.

- Ved du om din statsminister skal møde Zelynskyj?

- Prøv lige at høre. Jeg tager en dag ad gangen. Ellers får jeg stress og det skal man ikke have i mit job, ved du, sagde Løkke og lignede en mand med verdens største rævepels-boa bag øret.

