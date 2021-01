Sønnerne festede løs: Trump får hug for nytårsfest

Op mod 500 mennesker fejrede slutningen af 2020 med manér på præsident Donald Trumps golfresort Mar-a-Lago i Palm Beach.

Til tonerne af 'Ice Ice Baby' fra en live-optrædende Vanilla Ice festede flere prominente navne - herunder fra præsidentens inderkreds - løs uden brug af mundbind eller den afstand, som kravene ellers lyder fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Nu vil politiske modstandere have resortet lukket ned.

Det luksuriøse golfresort i delstaten Florida dannede nytårsaften ramme for Trupms nytårsfest. Foto: Steven D Starr/Corbis via Getty Images

Oprindeligt var det meningen, at adgangsbilletten til små 6100 kroner ville give gæsterne muligheden for at skyde nytåret ind med Donald Trump, men præsidenten vendte ifølge CNN tilbage til Washington få timer før festen.

Til gengæld viser flere videoer optaget til festen, hvordan Trumps kontroversielle advokat Rudy Giuliani giver den gas på dansegulvet. Det samme gør Trumps søn Donald Trump jr. i en video, han selv har lagt op på Facebook.

'Okay, det her er fantastisk. Vanilla Ice spiller ved Mar-a-Lagos nytårsfest, skriver præsidentsønnen til videoen', hvor han ses cirkulere på et fyldt dansegulv.

Også Trumps anden søn Eric Trump deltog i festlighederne med sin kone Lara Trump. Ifølge New York Times deltog også flere kongresmedlemmer under Trums fest.

Nytårsfesten har fået flere vrede politiske modstandere til tasterne. De angriber præsidenten for at afholde en stor fest med så mange deltagere uden social distancering midt under en dødelig pandemi.

Blandt dem er den demokratiske Omari Hardy fra Palm Beach-distriktet, hvor Mar-a-Lago ligger. Han har bedt myndighederne i byen om at udskrive bøder til golfresortet, fordi der er 'åbenlyse' beviser for brud på delstatens krav om brug af mundbind på alle hoteller og virksomheder.

- Mar-a-Lago er en natklub. En natklub er en virksomhed. Virksomheder skal overholde det maskepåbud, som Palm Beach har udstedt, skriver han på Twitter.

Hverken Donald Trump eller hans sønner har været ude og kommentere kritikken af nytårsfesten.

USA runder 20 millioner

Mens Trumps inderkreds festede løs i Florida, passerede USA på årets første dag 20 millioner bekræftede tilfælde af coronavirus.

Antallet af nye bekræftede smittetilfælde er steget i ugerne efter den amerikanske højtid thanksgiving, hvor mange havde været sammen med familie og venner.

Torsdag kunne det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) melde om rekordmange coronadødsfald i det seneste døgn med over 3900 døde.