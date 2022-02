Søren Espersen: Firedobbelt exit kan lukke og slukke DF

Med maksimalt halvandet år til næste folketingsvalg er det ikke nu, at man som politisk parti har brug for en stor krise.

Men sådan en er Dansk Folkeparti havnet i efter formandsvalget for en måned siden.

Mandag aften meddelte Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech, at de har forladt DF og fortsætter som løsgængere i Folketinget.

Søren Espersen (DF) mener, at de fire folketingsmedlemmer i værste fald kan blive skyld i partiets undergang med så kort tid til valget.

- Det kan ske, at det er der, hvor vi ender, siger Espersen til Radioavisen på DR.

- Jeg er chokeret over det, der er sket. Og jeg er rasende på de fire. Det er ren faneflugt og forræderi, som de begår over for vores meget store flertal af delegerede, siger DF's tidligere næstformand.

Han henviser til, at et flertal af de delegerede til DF's ekstraordinære årsmøde for en måned siden valgte Messerschmidt som formand for partiet.

Joachim B: Nedsmeltning i DF. Fire medlemmer forlader partiet.

Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech begrunder deres exit grundet stor utilfredshed med Messerschmidt som partiets formand. Kvartetten støttede ikke Messerschmidt i formandsopgøret.

Efter formandsopgøret har også det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, der var formandskandidat, meldt sig ud af partiet. Også på grund af Messerschmidt.

Efter mandagens emitter røg DF fra 16 til 12 mandater i Folketinget.

Messerschmidt kommenterede situationen mandag aften, da han landede i Danmark efter en forlænget weekend i Paris.

- Jeg har intet hørt fra dem i hele ugen før det her, så derfor kommer det selvfølgelig lidt bag på mig, sagde Messerschmidt.

Han giver ikke så meget til forklaringen om, at han er en dårlig leder, man ikke kan have tillid til.

- De behøver ikke at elske mig, sagde Messerschmidt med adresse til Bøgsted, Blixt, Adsbøl og Bech.

- Jeg er valgt af årsmødet for at sætte en ny retning for Dansk Folkeparti. At man har noget med min person, som man ikke bryder sig om, det er ikke en udfordring. Sådan er det er på Christiansborg.

- Men jeg havde nok forventet, at man var loyal over for den beslutning, som partiets medlemmer har truffet, sagde Messerschmidt.