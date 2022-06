Søren Espersen forlader Dansk Folkeparti efter 27 år

Efter 27 år i Dansk Folkeparti forlader tidligere næstformand Søren Espersen partiet.

Det skriver han på Twitter lørdag morgen.

- Jeg melder mig i dag ud af Dansk Folkeparti, som jeg har været medlem af i 27 år. Der er mange årsager til min beslutning.

- Jeg siger tak for godt kammeratskab med rigtigt mange DF'ere, som jeg har mødt gennem årene - og ønsker dem alt godt, skriver han.

Søren Espersen fortsætter i Folketinget som løsgænger. Det siger han til Berlingske lørdag morgen.

Allerede fredag i sidste uge meddelte Søren Espersen, at han overvejede sin fremtid. Det sagde han på dagen, hvor tidligere formand Kristian Thulesen Dahl meldte ud, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste valg.

- Jeg er bestemt ikke afklaret, og jeg er blevet taget lidt på sengen af Kristians meddelelse. Men jeg gør mig mine overvejelser, og det er meget svært, for jeg har været med næsten lige så længe som partistifterne, og derfor er det voldsomt for mig lige pludselig at skulle foretage sådan et valg, lød det fra Espersen.

En uge senere er beslutningen altså truffet.

Dermed er der syv folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti tilbage. 16 personer blev valgt for partiet, da der var valg i 2019.

Fredag meddelte Peter Skaarup, som hidtil har været gruppeformand i partiet, at han stopper. Han vil i stedet stille sig til rådighed for Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Det samme vil folketingsmedlemmet Jens Henrik Thulesen Dahl, som også fredag oplyste, at han forlader Dansk Folkeparti.

Om Espersen også kigger mod Støjbergs nye parti, eller hvad fremtiden ellers byder på, fremgår ikke af hans tweet.

Søren Espersen sidder på en række ordførerposter i Dansk Folkeparti. Han er blandt andet beredskabs-, udenrigs- og grundlovsordfører.

Han har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2005.