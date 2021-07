Søren Pape Poulsen efter Khader-anklager: Vil få 'de nødvendige konsekvenser'

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ser 'med stor alvor' på de anklager, som fem kvinder retter mod Naser Khader (K).

Khader har selv afvist anklagerne.

Kvinderne har fortalt til DR, at de mellem 1999 og 2019 er blevet udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd fra det konservative partimedlem.

- Vi ser med stor alvor på sagen, vi vil til bunds i den, og den vil få de nødvendige konsekvenser, siger Søren Pape Poulsen i et skriftligt svar.

Søren Pape Poulsen skriver, at sagerne er nye for ham. Han ønsker ikke at stille op til interview.