Søren Pape Poulsen vil være statsminister

På et pressemøde mandag afslører Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, at han stiller op som statsministerkandidat

Mandag formiddag afslører de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at han vil være blå bloks anden statsministerkandidat.

Det er netop kommet frem på et pressemøde.

- Danmark er et fantastisk land, men der er stadig meget, vi skal gøre.

- Vi skal passe på Danmark, vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat, siger K-formanden og den nu nye statsministerkandidat.

Det næste folketingsvalg skal finde sted senest 4. juni 2023, men i de politiske kroge bliver der talt om, hvorvidt Mette Frederiksen (S) kan finde på at udskrive valg inden alt for længe.

Grunden til det er blandt andet, at regeringens støtteparti de radikale hen over sommeren har fastholdt partiets trussel om at vælte S-regeringen, hvis der ikke udskrives folketingsvalg senest 4. oktober.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, rækker ud efter statsministerposten. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

To blå kandidater er uproblematisk

På pressemødet afviser Søren Pape Poulsen, at det er problematisk for blå blok, at blokken ikke er samlet om én statsministerkandidat.

- Det mener jeg ikke. Får vi et borgerligt flertal, hvilket jeg i den grad håber, så sætter vi os jo ned og finder ud af det.

- Det vigtigste er at få en borgerlig regering og vælte Mette Frederiksen. Jeg tror godt, at vælgerne kan forholde sig til to kandidater. Jeg synes, det er helt fair, at der er to borgerlige kandidater.

Blå blok går derfor ind i en valgperiode med to statsministerkandidater, hvor den anden er Jakob Ellemann-Jensen (V).

Ikke nogen overraskelse

Allerede inden pressemødet var der ingen tvivl om, hvad Pape havde på hjerte.

- Han vil erklære sig som statsministerkandidat. Andet giver ikke mening.

- Det er naturligt nok, for Venstre og de konservative står side om side i målingerne, sagde Ekstra Bladet politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Bekender kulør

Søren Pape Poulsen havde lovet at give lyd fra sig, når han havde taget en endelig beslutning om, hvorvidt han ville gå efter at vælte Mette Frederiksen (S) af tronen.

Og det blev denne mandag.

- Hidtil har han sejlet under bekvemmelighedsflag, men nu kan han ikke sejle i læ længere. Og hvis han vil melde sig som kandidat, er det sidste udkald, vurderede Qvortrup.

