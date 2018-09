Søren Pind får nyt job

Søren Pind har fået job i et firma for cybersikkerhed, hvor han skal være bestyrelsesformand

Søren Pind, der både har været justitsminister og uddannelses- og forskningsminister for Venstre, har fået nyt job.

Han skal være bestyrelsesformand i virksomheden Langkjaer Cyber Defence, der sælger cybersikkerhed til private og offentlige virksomheder. Han bliver ansat og partner fra 1. oktober.

Det skriver dr.dk.

- Jeg har ledt efter noget, der ikke bare var et arbejde fra 9-17. Jeg har ledt efter et virke, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel, siger Søren Pind, der forlod dansk politik i maj måned i år, til DR.

Langkjaer Cyber Defence blev oprettet i 2017 af en gruppe medarbejdere, der tidligere har arbejdet i Forsvaret og som er specialister indenfor cybersikkerhed. I dag har virksomheden 12 medarbejdere.

- Jeg har savnet i politik, at der var en interesse for at lykkes med ting. At kunne tage noget fra a til b. Når vi vil være et førende digitalt samfund, kræver det, at vi er sikkerhedsbevidste. Det er mange danske virksomheder ikke tilstrækkeligt, siger Søren Pind til DR og siger videre til mediet:

- Jeg havde fået nok af bureaukrati og kunne ikke se mig selv på en større administrativ post. Jeg har drømt om at være iværksætter igen.

Det var ifølge DR Jan Duckert, som er en af Langkjaer Cyber Defences grundlæggere og nu partner, det havde taget kontakt til Søren Pind.

Søren Pind har været folketingsmedlem i perioden 2007 til 2018.