Sofie Carsten Nielsen dropper trusler om valg

De Radikale dropper truslen om at stemme imod en finanslov for næste år, hvis ikke regeringen vil halvere udslip af drivhusgasser i 2025.

Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, til Politiken.

- Vi er ikke i en position, hvor vi skal bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg, siger hun til avisen.

Truslen er tidligere fremsat af den forrige politiske leder Morten Østergaard. Da han gik af som formand i begyndelsen af oktober, overtog Sofie Carsten Nielsen posten, og hun fremsatte truslen på ny.

Det skete, da hun holdt sin første tale som leder af De Radikale. Her beskyldte Sofie Carsten Nielsen statsministeren for "mangel på grønt lederskab", og så fremsatte den nyvalgte leder en 'klimagaranti'.

- Jeg vil for min del garantere, at vi radikale i det her efterår ikke vil lægge stemmer til en finanslov, medmindre vi får sat Danmark på sporet af en mærkbar, grønnere fremtid.

- Det er mit løfte til danskerne her på min allerførste dag som partileder, sagde Sofie Carsten Nielsen.