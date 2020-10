Sofie Carsten Nielsen: Jeg konfronterede Morten

Den nye formand for Det Radikale Venstre skriver på Facebook. at hun konfronterede tidligere formand Morten Østergaard med anklager om krænkelser.

Det skriver hun på Facebook.

'Jeg sagde til Lotte Rod, da hun første gang fortalte mig om Mortens krænkelse, at jeg ville stå bag hende uanset, om hun ønskede at holde sagen fortrolig eller ønskede at stå frem med den offentligt.'

'Lotte ønskede at håndtere sagen fortroligt sammen med Morten. Det ønske efterlevede jeg.'

I opslaget nævner hun, at et andet medlem af Radikale Venstre har hevet hende ind til en samtale og fortalt om en krænkelse begået af Morten Østergaard.

Det er Katrine Robsøe, der netop har fortalt om krænkelsen i et andet opslag på Facebook. Hun henvendte sig til Sofie Carsten Nielsen 17. september og fortalte, at hun også har haft en krænkende oplevelse med Morten Østergaard, og i weekenden fortalte hun til den nye leder, at hun er en af de tre sager, som Morten Østergaard selv har fortalt om.

Endnu en fra Radikale står frem: Morten krænkede mig

'Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine, som var meget berørt af det hele, og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette.'

'Jeg konfronterede – med Katrines accept – Morten Østergaard med sagen. Det kunne han ikke genkende. Og fortalte mig ikke, at der var andre sager. Nu står Katrine selv frem. Derfor kan jeg sige det nu,' skriver Sofie Carsten Nielsen i opslaget.

Den nye politiske leder skriver, at hun i den interne redegørelse af krænkelsessagerne kan læse, at alle krænkelser er håndteret efter bogen.

Men hun skriver også. at klagerne ikke har fået den tilbagemelding, som de burde.

'Det er ikke acceptabelt. Og herfra skal lyde den største beklagelse over, at de har haft de oplevelser, og at de ikke har fået en tilbagemelding.'

Hun giver i den forbindelse med opbakning fra landsformandskabet og forretningsudvalget en advarsel til partiets sekretariatschef for mangler i håndteringen af sagerne.

