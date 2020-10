Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken: 'Han har taget dig på røven'

'Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,' lyder det i en besked fra den politiske leder til Ida Auken

I en korrespondance mellem De radikales nye politiske leder Sofie Carsten Nielsen og folketingsmedlem for R Ida Auken fremgår det, at de to flere gange har talt om Morten Østergaards krænkelser mod kvinder.

Det skriver B.T., der har set beskedudvekslingen.

Ydermere står der i beskeden, der blev sendt søndag, at Morten Østergaard sågar har taget Ida Auken ' (...) på røven,' som det formuleres, mens de to R-kvinder skriver om, at Østergaard blandt skulle have befamlet en ung kvinde mod sin vilje på Folkemødet.

Noget, som Carsten Nielsen skriver, hun ikke var informeret om.

'Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,' lyder beskeden ifølge B.T.

R-leder erkender: Talte om Østergaards adfærd med Auken

'Fuld og pinlig'

I DR's Detektor forklarede Sofie Carsten Nielsen følgende:

'Som jeg også har udtalt i medierne, så har jeg ikke lagt skjul på, at Morten for år tilbage har været fuld og pinlig'.

'Og jeg har også uformelt snakket med Ida Auken om Mortens adfærd til fester, og at han ikke altid har opført sig passende,' skriver hun til 'Detektor'

Lidegaard: Sofie Carsten skulle have grebet ind for længst

Krisemøde

Torsdag annoncerede den politiske leder så, at hun vil indkalde til pressemøde søndag i kølvandet på de seneste ugers sager.

Auken beskyldte onsdag direkte Sofie Carsten Nielsen for at tale usandt og dække over Morten Østergaards krænkelser i partiet.

De radikales folketingsgruppe indkaldes til krisemøde

På Facebook giver Auken sin version af de begivenheder, der begyndte for en uge siden i Den Sorte Diamant. Her trak Morten Østergaard sig som politisk leder af de radikale efter - hårdt presset - at have indrømmet, at han i 2011 tog partifællen Lotte Rod på låret.

Efterfølgende er det kommet frem, at Østergaard har været involveret i tre andre krænkelsessager, hvor den ene involverede folketingsmedlemmet Katrine Robsøe.

Torsdag skrev Martin Lidegaard også et opslag på Facebook, hvori han skriver, at han ikke har grund til at betvivle Ida Auken.

Han skriver også, at ledelsen burde have grebet ind.

