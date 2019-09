- Som at røve en bank for at donere til velgørenhed

Underhusets formand har i sinde at 'være kreativ' for at forhindre Storbritannien i at styrte ud af EU med Boris Johnson ved roret

Det britiske parlament har flere gange banket premierminister Boris Johnson på plads i spørgsmål om det forestående brexit, der ifølge den nuværende aftale skal finde sted 31. oktober.

Alligevel tyder meget på, at den stædige premierminister har tænkt sig, at landet skal forlade unionen til tiden, uanset om det bliver med en aftale eller ej.

Parlamentet har ellers vedtaget en lov, der tvinger Boris Johnson til at bede om udsættelse, såfremt han ikke er i stand til at få en aftale med EU på plads inden fristens udløb.

Johnson møder Juncker efter melding om let brexit-optimisme

Den tøvende premierminister, der tyder på ikke engang at ville rette sig efter den nu gældende lovgivning, har fået flere parlamentsmedlemmer til at kaste sig ud i forskellige juridiske slagsmål med regeringen. Og Underhusets formand, John Bercow, der ellers er valgt som medlem af Johnsons eget parti, har heller ikke i sinde at lade Boris Johnson slippe af sted med hvad som helst.

Han er forbløffet over, at det tilsyneladende bliver anset som en mulighed ikke at følge loven.

- Hvis vi kommer tæt på det scenarium, kan jeg forestille mig, at parlamentet vil afskære sådan en mulighed og gøre det med magt, lød det fra Bercow torsdag aften ifølge Reuters.

John Bercow er blevet kendt for sin karismatiske tilgang til at lede parlamentet - og for sin slet skjulte modstand mod regeringens brexit-tilgang. Foto: UK Parliament/AFP/Ritzau Scanpix

Vil bruge kreativitet

Bercow meldte for få dage siden ud, at han har i sinde at træde tilbage fra posten som formand snart, men han har tilsyneladende tænkt sig at følge det aktuelle brexit-opgør helt til dørs.

Se også: Efter beskyldninger: Formand stopper

Han er tidligere blevet kritiseret af andre medlemmer af Det Konservative Parti, fordi de mener, at han er tilhænger af at forblive i EU, og at han bevidst går imod regeringens interesser i de beslutninger, han træffer i Underhuset.

Han siger da også, at han om nødvendigt må finde 'processuel kreativitet' frem for at forhindre, at Boris Johnson i strid med loven lader Storbritannien dratte ud af EU uden en aftale 31. oktober.

Hvis det står til ham, skal brexit kun ske på en måde, som parlamentet har vedtaget, da det ellers ville fremstå som et dårligt eksempel for samfundet, hvis loven ikke bliver fulgt.

- Man skal ikke afvise at forlænge artikel 50 (Storbritanniens udtræden af EU, red.), fordi man måtte mene, at er den ædle måde at forlade EU så hurtigt som muligt, mere end at man kunne forestille sig, at man ville undskylde at røve en bank med, at de stjålne penge ville blive brugt til godgørende formål umiddelbart efter, lyder det fra John Bercow.

Skal til Højesteret

I næste uge skal Storbritanniens højesteret tage stilling til, om det var ulovligt, da Boris Johnson valgte at suspendere parlamentet frem til kort før datoen for brexit.

En domstol i Skotland har nemlig afgjort, at Johnson løj for dronningen og fik hende til at acceptere suspenderingen under falske forudsætninger.

Suspendering af parlament er ulovlig afgør skotsk domstol

En beskyldning, Johnson selv har afvist, og han er overbevist om, at Højesteret vil give ham og regeringen medhold.