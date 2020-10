Spår største valg siden 1908: - Det er vildt

Valgdeltagelsen i USA ser ud til at nå nye højder

Over 22 millioner amerikanere har nu afgivet deres stemme til det amerikanske præsidentvalg. Det svarer til 16 procent af det samlede antal stemmer ved valget i 2016.

De mange tidlige stemmer får flere eksperter til at tro på et rekord-valg, skriver Daily Mail.

Flere spår, at man vil runde 150 millioner stemmer, hvilket vil betyde, at valgdeltagelsen i 2020 bliver højere end ved noget andet valg i USA siden 1908.

- Det er vildt, siger Michael McDonald, der er politisk forsker på University of Florida og står bag hjemmesiden ElectProjekt.org, hvor han følger stemme-udviklingen tæt.

Hans statistikker viser, at der allerede er 10 gange så mange, der har stemt, som på samme tidspunkt i 2016.

- Det vil med sikkerhed blive et valg med høj valgdeltagelse, siger han.

Aldrig set så mange mennesker

For knap en uge siden lød det, at over 10 millioner amerikanere havde stemt. På det tidspunkt i 2016 havde blot 1,4 millioner afgivet deres stemme.

I den forbindelse gav Michael McDonald også udtryk for, at valgdeltagelsen var enormt høj.

- Vi har aldrig set så mange mennesker stemme så lang tid før et valg. Folk afgiver deres stemme, når de har besluttet sig, og vi ved, at mange mennesker har dannet deres mening om Trump og dømt ham for længe siden, sagde han.

De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien.

Der er fortsat godt to uger til den endelige afgørelse mellem Joe Biden og Donald Trump. Valget finder sted 3. november.

