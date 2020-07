Spændt på Trumps reaktion: - De var ikke gode venner

John Lewis bliver hyldet for sine mange bedrifter. Men Donald har endnu ikke meldt noget ud

Der er larmende tavshed hos Donald Trump efter John Lewis død.

Twitter flyder over med tweets fra almindelige borgere, kendisser og store amerikanske profiler som Barack Obama, der hylder John Lewis og siger tak for den 80-årige tidligere politikers arbejde for borgerrettigheder.

Men Donald Trump, der ellers ikke er bleg for at gå til tasterne, har indtil videre ikke skrevet noget som helst.

- Jeg er spændt på at se, hvordan Trump kommer til at håndtere det. Lewis har været meget kritisk mod ham, siger Anders Agner Pedersen, chefredaktør på Kongressen og forfatter til et hav af bøger om amerikansk politik, i kølvandet John Lewis død.

- Spørgsmålet er, om Trump overhovedet kommer til at gøre noget. De to var ikke særlig gode venner. Lur mig, om Trump ikke kommer til at glimre ved sit fravær ved Lewis' begravelse, fortsætter han.

Antændt konflikt

I 2017 blev konflikten mellem de to antændt, hvor Donald Trump skrev på Twitter, at Lewis kun stod for 'snak' og ikke resultater.

Da Lewis og en række andre demokrater nægtede at deltage, da Trump skulle tages i ed som amerikansk præsident i januar 2017, begyndte konflikten for alvor.

Lewis anså ikke Trump for at være en legitim præsident, sagde han dengang.

John Lewis kæmpede for borgerrettigheder lige til det sidste. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Og den seneste tid har det næppe hjulpet på forholdet, da Black Lives Matter-bevægelsen og debatten om raceforskelle har kørt på højt blus.

Især John Lewis bedrifter inden for sortes rettigheder er hans vigtigste aftryk, mener Anders Agner Pedersen.

- Han har markeret sig på socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik, men en af hans helt store bedrifter er, at han var med til at sikre sortes stemmeret.

Fortæller hans historie

At han var nået til et sted, hvor Barack Obama og Bill Clinton efter hans død hylder ham med flotte ord, vidner om, at det er en sjælden karakter, der er gået bort.

- Det er få, der er blevet et politisk ikon som ham. Han har spillet en stor rolle og har haft en stor betydning, siger han.

Modsat Barack Obama og Bill Clinton har Donald Trump endnu ikke skrevet nogen mindeord til John Lewis. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Men John Lewis liv stopper næppe ved hans død.

Især nu hvor Black Lives Matter-bevægelsen fylder så meget i den offentlige debat efter George Floyds død, tror Anders Agner Pedersen, at Demokraterne kommer til at blive ved med at fortælle John Lewis historie.

- Vi kommer nok til at høre om ham resten af valgkampen. Det er klart, han bliver hyldet nu, men jeg tror, han vil blive brugt som et eksempel på, hvad demokraterne står for som parti, og hvad de vil kæmpe for, som er det stik modsatte af, hvad Trump gør, siger han.