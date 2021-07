Spærretid på Bornholm lander på justitsministerens bord

Bornholms Regionskommune skruer ned for åbenheden fra 16. august og tre måneder frem. Det er lige forud for kommunalvalget.

Det er kommunens direktion, der har besluttet at indføre såkaldt spærretid.

Det betyder blandt andet, at det kun er kommunaldirektøren, som udtaler sig på kommunens vegne, og at medierne ikke har adgang til kommunale bygninger og institutioner i perioden.

På Christiansborg mener de Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, at beslutningen om spærretid sender et 'uheldigt signal' om lukkethed i forhold til medierne.

Han vil nu have justitsminister Nick Hækkerup (S) til at vurdere, om beslutningen er lovlig.

- Jeg synes, det er problematisk, at man giver medierne en ringere behandling de sidste tre måneder op til kommunalvalget.

- Hvad er lige det saglige formål i det, og hvordan overholder det reglerne om ligebehandling, at man tre måneder i valgperioden kan få én behandling og det øvrige tre et halvt år i valgperioden en anden behandling, siger han.

Han mener, det giver anledning til en mistanke om, at kommunen ikke bryder sig om mediedækning.

- Hvis man som kommune kan lukke ekstra meget ned i tre måneder, så får man en mistanke om, at kommunalbestyrelsen mener, det er skidt, hvis medierne dækker en sag. Sådan skal det ikke være, siger Kristian Hegaard.

I en artikel på sin hjemmeside skriver kommunen, at spærretiden indføres for at sikre, at der 'hverken tilsigtet eller uforvarende vil kunne drages tvivl om ansattes eller kommunale institutioners partineutralitet som led i tjenesten'.

Det understreges, at spærretiden ikke begrænser de offentligt ansattes ytringsfrihed.

- Kommunens ansatte er til enhver tid i deres fulde ret til at deltage i den offentlige debat og i den forbindelse udtale sig om deres arbejde, så længe det sker på egne vegne, hedder det.

Justitsministeren har nu fire uger til at besvare spørgsmålet fra retsordføreren.

Ankestyrelsen traf i november 2018 en afgørelse over Kalundborg Kommune, der også havde indført spærretid inden et kommunalvalg.

Styrelsen vurderede, at kommunens retningslinjer var i strid med kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til at øve indflydelse på kommunens anliggende.

Ankestyrelsen oplyser, at Bornholms Regionskommunes beslutning ikke er i strid med det, de har udtalt sig om tidligere om i forhold til Kalundborg Kommune.

De lægger blandt andet vægt på, at de på Bornholm ikke har nægtet kommunalbestyrelsen adgang til kommunens institutioner, når de skal varetage deres tilsynspligt.