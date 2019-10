Spanien udsteder ny arrestordre på Cataloniens ekspræsident

Spaniens højesteret har mandag for anden gang udstedt en europæisk arrestordre på Cataloniens ekspræsident Carles Puigdemont.

Puigdemont stod tilbage i 2017 i spidsen for den spanske region Catalonien, som forsøgte at løsrive sig fra resten af Spanien.

Arrestordren på Puigdemont kom, efter at ni catalanske separatistledere var blevet idømt fængselsstraffe på mellem ni og 13 års fængsel.

- 100 års fængsel i alt. Det er barbari, hedder det i reaktionen fra Puigdemont på Twitter.

I en anden erklæring kalder han dommene et udtryk for "undertrykkelse og hævn".

Puigdemont lever i eksil i Belgien. Han vil blive stillet for retten, hvis han vender tilbage til Spanien.

Her kalder landets premierminister Spanien for "et af verdens mest frie lande".

- Vores demokrati er baseret på et retssamfund, skriver Pedro Sanchez på Twitter oven på mandagens domme i Madrid.

Puigdemonts efterfølger som Cataloniens præsident, Quim Torra, kalder dommene "ulovlige og udemokratiske".

Spaniens højesteret har mandag besluttet, at Puigdemont skal anholdes for tilskyndelse til oprør og misbrug af offentlige midler.

Den tidligere catalanske præsident flygtede til Belgien i 2017 for at undgå retsforfølgelse. Efterfølgende blev der udstedt en arrestordre på ham.

19. juli 2018 blev den dog droppet efter en afgørelse ved en tysk domstol.

Ved domstolen lød det, at Puigdemont godt kunne udleveres på baggrund af anklager om korruption. Han kunne dog ikke udleveres på baggrund af tilskyndelse til oprør. Det fik den spanske højesteret til at trække ordren.

Dommen mod 9 ud af 12 tidligere separatistledere mandag har været ventet længe. Tre af de anklagede blev ikke idømt fængselsstraffe.

Dommene har mandag udløst uroligheder flere steder i den nordøstlige spanske region.

Demonstranter er strømmet ud i gaderne i Barcelona og gik mod lufthavnen El Prat, hvor de skabte forstyrrelser i trafikken i en periode og forårsagede aflysninger af over 20 fly.