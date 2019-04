Spanske socialister vandt klar sejr i splittet Spanien

Det regerende socialistparti (PSOE) og premierminister Pedro Sanchez vandt søndagens hurtigt udskrevne valg i Spanien uden at sikre sig et nødvendigt flertal til at regere landet.

Efter valget er det politiske landskab mere splittet, og et stærkt højreorienteret parti er kommet ind i parlamentet.

Dermed synes der være lagt op til endnu en periode med politisk ustabilitet i Spanien.

Sanchez' socialister bliver med 123 pladser ud af 350 afhængig af alliancer med skeptiske eller fjendtligt indstillede rivaler.

Samtidig er hele den politiske situation fortsat præget af krisen efter Cataloniens mislykkede løsrivelsesforsøg i 2017.

- Socialisterne har vundet valget, og dermed er valget en sejr for fremtiden og et tilbageslag for fortiden, erklærede Sanchez fra balkonen i socialisternes hovedkvarter i Madrid sent på valgaftenen.

Valgets store taber er det konservative parti PP, som har 66 pladser i det nye parlament mod 137 hidtil.

Sanchez kom til magten i juni. Det var efter at have afsat den konservative Mariano Rajoy i en mistillidsafstemning.

Han står nu over for vanskelige regeringsforhandlinger med blandt andet det stærkt venstreorienterede parti Podemos og mindre separatistiske grupper fra Catalonien, hvilket han også har gjort i de seneste ti måneder.

Et betydeligt antal vælgere har stemt på det ultranationalistiske Vox-parti.

Det fik lidt over ti procent af stemmerne i et land, hvor stærkt højreorienterede partier ikke har spillet nogen vigtig rolle siden Francisco Francos død i 1975.

Sanchez har også en potentiel partner i centrum-højre partiet Ciudadanos. Det har 57 pladser i det nye parlament, men mange af de to partiers vælgere er imod et sådant samarbejde.

- Jeg håber ikke, at Sanchez kommer til enighed med Ciudadanos. Jeg ønsker en venstreorienteret regering, siger den 51-årige Ester Lopez i socialisternes hovedkvarter.

Ciudadanos leder, Albert Rivera, var under valgkampen stærkt kritisk over for Sanchez og hans tilnærmelser til catalonske separatister.

Den indflydelsesrige avis El Mundo opfordrer i en leder Sanchez til at tænke på muligheden for stabilitet ved at danne en moderat regering med Rivera, hvilket også vil blive budt velkommen i andre EU-lande.

Det er primært nationalister fra Catalonien fra partiet ERC, som også blevet nævnt som en mulig alliancepartner.

Lederen af ERC sidder dog i øjeblikket fængslet på grund af sin rolle i krisen omkring Cataloniens løsrivelsesforsøg.

Valgdeltagelsen ved søndagens valg var på omkring 75 procent.