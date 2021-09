SPD ender som det største parti ved valget i Tyskland

Socialdemokratiske SPD vinder søndagens valg til Forbundsdagen med 25,7 procent af stemmerne foran de konservative søsterpartier CDU/CSU, der må nøjes med 24,1 procent.

Det viser de officielle resultater, efter at stemmerne fra alle valgkredse er talt op. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa tidligt mandag morgen.

I forhold til det forrige valg i 2017 går SPD frem med omkring fem procentpoint, mens CDU/CSU får sit dårligste valgresultat siden Anden Verdenskrig.

Tæt løb

Allerede da de tyske tv-stationer offentliggjorde deres første prognoser søndag aften, stod det klart, at der var et tæt løb mellem SPD og CDU/CSU om vælgernes gunst - men hele tiden med et lille forspring til SPD.

På den baggrund konkluderede SPD's kanslerkandidat, Olaf Scholz, at vælgerne ønsker ham som kansler.

Men Armin Laschet, kanslerkandidat for CDU/CSU, har også ambitioner om at kunne danne en ny regering, sagde han søndag.

Både Scholz og Laschet er enige om, at den hidtidige koalition mellem CDU/CSU og SPD ikke skal forsætte.

Derfor er der udsigt til en koalitionsregering bestående af et de to store partier med opbakning fra andre partier som det liberale parti FDP og De Grønne.

- Som det ser ud, bliver det for første gang en forbundsregering med tre koalitionspartier, sagde Laschet i en tale på valgaftenen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at danne en regering ledet af os, CDU/CSU.

Begge kanslerkandidater siger til ARD, at de hver især har som mål at have en regering på plads inden jul.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi er færdige inden jul, siger Scholz til tv-stationen.

De Grønne har med 14,8 procent af stemmerne fået sit bedste valgresultat nogensinde og den største procentvise fremgang af alle partier i forhold til 2017, da miljøpartiet fik 8,9 procent.

Venstrefløjsparti under spærregrænsen

Samtidig står det klart, at det tyske venstrefløjsparti Die Linke kun får 4,9 procent af stemmerne ved søndagens valg og dermed ikke kommer over spærregrænsen på fem procent.

Resultatet betyder, at Die Linke bliver næsten halveret i forhold til seneste valg i 2017. Her fik partiet 9,2 procent af stemmerne.

Selv om partiet ikke kommer over spærregrænsen, så bliver det formentlig stadig repræsenteret i Forbundsdagen.

Det skyldes, at der også vælges kandidater direkte til Forbundsdagen gennem det særlige tyske valgsystem, hvor alle har to stemmer.