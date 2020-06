Speciallæge: Fitnesscentre er oplagt miljø for superspredere

Mens det er godt nyt for mange, at indendørs idrætsfaciliteter kan genåbne fra mandag, bliver det svært at skabe træningsmiljø, som er uden risiko for coronasmitte.

Det vurderer Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital og lektor i folkesundhed ved Aarhus Universitet.

For netop svømmehaller og fitnesscentre er oplagte til at viderebringe smitte, siger han.

- Jeg har meget svært ved at se for mig, hvordan man kan lave en smittefri fitnesscenterstation.

- Hvis der er en, som er smittet, skal man godt nok være vaks med håndspritten og ventilationen for at undgå at smitte andre, siger han.

Ifølge Christian Wejse ligger der en risiko i, at man i fitnesscentre ofte sidder i små rum, hvor der er dårlig ventilation, at man trækker vejret tungt og rører ved mange af de samme overflader.

Det vil særligt give gode vilkår for superspredere, der er betegnelsen for personer, som smitter mange andre, pointerer han.

Alligevel mener han, at det godt kan forsvares at åbne nu, da smittespredningen med coronavirus i Danmark ligger på et meget lavt niveau.

Det er regeringen og alle Folketingets partier, der lørdag aften er blevet enige om, at indendørs idrætsfaciliteter skal være en del af genåbningens fase 3. Den begynder mandag 8. juni.

Fitnesscentre, badelande og svømmehaller er en del af aftalen. Det var ellers først planlagt til at genåbne i august sammen med natklubber og spillesteder.