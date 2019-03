Spekulationerne tager til: Gør Trump klar til krig?

Tirsdag mødes russiske og amerikanske topdiplomater i Rom for at diskutere krisen i Venezuela. Det sker, samtidig med at frygten for et amerikansk militær-indgreb i landet stiger

Er den amerikanske præsident ved at gøre sig klar til militært indgreb i konflikten i Venezuela eller ligefrem en decideret krig?

Det spørgsmål er på bordet tirsdag, hvor den amerikanske topdiplomat Elliott Abrams mødes med den russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov til et topmøde i den italienske hovedstad, Rom, for at diskutere krisen i det sydamerikanske land.

Forud for mødet har den russiske viceudenrigsminister ifølge det statskontrollerede russiske nyhedsmedie Sputnik advaret amerikanerne mod en militær intervention i landet, som man kalder uacceptabel.

En demonstrant fra oppositionen på gaden i Caracas. I månedsvis har der været protester mod den siddende præsident. Foto: AFP

Frygten for en amerikansk militæraktion i Venezuela kommer, efter at amerikanerne den seneste tid har skærpet retorikken over for den olierige stat, samtidig med at amerikanerne har taget en række opsigtsvækkende diplomatiske skridt.

I dagens udgave af Jyllands Posten har EU og NATO-korrespondent Heidi Plougsgaard opremset fire af de mest åbenlyse tegn.

Sidst i januar blev Elliott Abrams udnævnt som særlig Venezuela-repræsentant for den amerikanske regering. Ifølge Jyllands Postens er Elliott Abrams tidligere blevet kaldt arkitekten bag George W. Bushs krig i Irak.

I midten af februar lød det så kryptisk fra præsident Trump, at 'alle muligheder er på bordet' i forhold til at finde en løsning på de voldelige sammenstød i landet. Og i mandags beordrede udenrigsminister Mike Pompeo så alle amerikanske diplomater ud af landet, da de er 'en spændetrøje for amerikansk politik'.

Læg dertil, at USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, under et pressemøde i Det Hvide Hus tilbage i januar blev fotograferet stående med en notesblok, hvorpå '5000 tropper til (nabolandet, red.) Colombia' står skrevet.

Var det en bevidst strategi, at John Bolton så åbenlyst stod med Colombia-notatet under pressemødet? Foto: Ritzau Scanpix

'5000 tropper til Colombia', står der. Foto: Reuters

OVERBLIK: Venezuelas vej til dyb politisk krise Her er en tidslinje over den politiske udvikling i Venezuela siden den socialistiske leder Hugo Chávez' død i 2013. * Marts 2013: Venezuelas præsident, Hugo Chávez, dør efter 14 år ved magten, hvor han har forsøgt at udøve det '21. århundredes socialisme'. Hans foretrukne efterfølger, vicepræsident Nicolás Maduro, tager over. * April 2013: Maduro bliver valgt som præsident for en seksårig periode efter et tæt valg. Oppositionens kandidat beskylder efterfølgende Maduro for valgsvindel og opfordrer sine støtter til at demonstrere. * December 2015: Oppositionen vinder magten i Nationalforsamlingen, mens regeringens popularitet daler efter lang tids økonomisk tilbagegang og inflation efter olieprisens nedtur på verdensplan. * Marts 2017: Højesteretten i Venezuela, der konsekvent har stået på det regerende socialistiske partis side, meddeler, at den overtager Nationalforsamlingens funktioner. Højesteret vender dog på en tallerken efter ramaskrig fra verdenssamfundet. Derpå følger flere måneder med protester mod regeringen, hvor flere end 100 mennesker dør. * Juli 2017: Der indkaldes til en folkeafstemning om at oprette en ny og magtfuld lovgivende institution. Afstemningen boykottes af oppositionen. Det nye forfatningsråd får i udgangspunktet til opgave at omskrive forfatningen, men overtager afgørende lovgivende funktioner. Det fører til beskyldninger om, at Maduro underminerer demokratiet. * Februar 2018: Samtaler om forsoning mellem regeringen og oppositionen kollapser på grund af uenighed om datoen for næste præsidentvalg. Regeringen annoncerer, at afstemningen vil blive afholdt i første halvår af 2018. De største oppositionspartier melder et boykot. * Maj 2018: Maduro genvinder klart præsidentposten over en mindre kendt oppositionskandidat. Deltagelsen til valget er lav, og USA anerkender ikke valgresultatet. * Januar 2019: Maduro bliver indsat til sin anden seksårige periode som præsident. Juan Guaidó bliver leder af Nationalforsamling, som stort set har mistet sin magt. Han kalder Maduro for en 'tronraner'. * Januar 2019: Guaidó udråber sig selv som midlertidig præsident ved det største møde i oppositionen siden 2019. Han anerkendes som landets retmæssige præsident af USA og flere af Venezuelas nabolande. Kina og Rusland står dog på Maduros side. * 4. februar 2019: Storbritannien, Frankrig og Danmark anerkender sammen med flere andre EU-lande Guaidó som fungerende præsident i Venezuela. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Et land i opløsning

Venezuela har siden et kontroversielt præsidentvalg i maj været præget af politisk kaos.

Her har den siddende præsident, Nicolás Maduro, støttet af Moskva stået over for den EU- og USA-støttede oppositionsleder Juan Guaidó, der har kaldt Maduro for en 'tronraner' og krævet hans afgang.

En eventuel amerikansk militær intervention skulle ske for at sikre den USA-venlige Juan Guaidó magten i landet.

Et kilo kød fotograferet sammen med mængden af bolivar, det kostede på markedet i Caracas i august 2018. Prisen var 9,5 millioner bolivar. I dag er prisen endnu højere. Foto: Ritzau Scanpix

De seneste måneder har landet Venezuela været ramme om uhyggelige voldsscener, og der rapporteres om dødspatruljer i Caracas' gader. Inflationen er eksploderet, og landet står midt i en humanitær krise.

Iagttagere peger på, at det olierige land er på randen af kollaps.

