Spildevands-borgmester overvejer tilladelse

En tilladelse til udledning af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage, men tilladelsen, der er givet af teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, skal nu undersøges eksternt.

Det oplyser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun er mandag aften trådt ud fra et møde om sagen i teknik- og miljøudvalget. Det er et enigt udvalg, der har taget beslutningen.

- Eksterne parter - juridisk og fagligt - skal undersøge, om der er alternativer, og om der er sket fejl i den her sagsbehandling. Og det skal ikke være forvaltningen selv, som jo allerede er kommet frem til en beslutning, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det vil derfor også blive belyst, om der er mulighed for at trække tilladelsen tilbage, oplyser hun.

Forvaltningen mener, at tilladelsen er korrekt. Borgmesteren har derfor brug for en saglig grund, hvis beslutningen skal rulles tilbage.

Ninna Hedeager Olsen medgiver, at hun som borgmester på området skulle have været informeret om beslutningen langt tidligere.

- I bagklogskabens ulideligt klare lys må jeg sige, at det er tydeligt, det her har en stor politisk interesse. Selvfølgelig skulle udvalget og jeg have været orienteret langt tidligere, siger hun.

Om hun i så fald havde involveret sig i sagen, hvis hun havde kendt til den tidligere, er hun i tvivl om.

- Men det er meget tydeligt nu, og det ærgrer mig helt vildt meget, at forvaltningen ikke har set, at jeg og udvalget skulle have været involveret.

- Jeg vil også godt tage min del af ansvaret. Jeg vil som borgmester se på, hvordan vi undgår, det sker igen.

- Der er ingen, der har lyst til at vurdere så forkert om, hvad der skal op på politisk niveau. Der tror jeg, at både jeg og forvaltningen er blevet meget klogere de seneste fire dage, siger Ninna Hedeager Olsen.

Udledningen skulle oprindeligt være sket i denne uge. Men selskabet Hofor, der har fået tilladelsen, har nu valgt at udskyde det til oktober.

Det giver også kommissoriet tid til at undersøge beslutningen. En konklusion kan ligge klar i slutningen af august, fortæller miljøborgmesteren.

Hun hæfter også sig ved, at flere eksperter i dag har forklaret, at spildevandsudledninger er mindre skadelige om vinteren.

- Jeg er rigtig glad for udskydelsen. Jeg har også hørt eksperter sige, at det skulle være bedre til den tid, hvor badesæsonen er slut, og hvor temperaturerne gør, at algeopblomstringen ikke er nær så voldsom.

- Men derfor synes jeg stadig, vi skal bruge ventetiden til at undersøge, om der helt kan undgås. Det er stadig mit mål, siger hun.

Forvaltningen får altså nu til opgave at nedsætte et kommissorium med fagfolk, som skal se på beslutningen.

Teknik- og miljøudvalget skal efterfølgende godkende kommissoriet, hvorefter forvaltningen kan vende tilbage til udvalget, når kommissoriet er kommet frem til en konklusion.

Beslutning om udledningen af det, der svarer til knap 200 fyldte svømmehaller med spildevand, har i de seneste dage mødt en del kritik.