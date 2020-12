Spillebyens hævn: Nu kan du sprænge hans kasino i luften

Atlantic Citys borgmester har et horn i siden på Donald Trump. Derfor skal præsidentens kasino i byen sprænges i luften

I den fallerede amerikanske spilleby Atlantic City har det længe været planen at rive Trump Plaza ned.

Men nu har byens borgmester fundet på en 'passende måde' at gøre det på.

Han har nemlig et horn i siden på USA's nuværende præsident, og derfor har borgmesteren besluttet, at Trumps hotel med dertilhørende kasino skal sprænges i luften.

Trump Plaza i Atlantic City er i 2020 langt fra fordums pomp og pragt. Foto: Mark Makela/Ritzau Scanpix

Selve detoneringen er sat på auktion. Det vil sige, at højestbydende kan få lov til at trykke på knappen og sprænge Trumps kasino fra 1984 i stumper og stykker.

- Nogle af Atlantic Citys mest ikoniske øjeblikke er sket der, men da han var på vej ud, gjorde Donald Trump offentligt grin med Atlantic City ved at sige, at han havde tjent mange penge og så skred i tide, siger borgmester Marty Small til ifølge britiske The Guardian.

Kasinoet blev lukket i 2014 og er allerede under nedrivning. Den store finale skal så ske 29. januar. Pengene fra aktionen skal ifølge Marty Small som velgørenhed gå til The Boys & Girls Club i Atlantic City.

Borgmesteren håber, at aktionen kan indbringe en million dollars - cirka seks millioner kroner.

Kasinobyen Atlantic City, der blandt andet skabte Donald Trumps formue, er i dag i dyb økonomisk krise. Foto: Cicilie S. Andersen/Ritzau Scanpix

Op gennem 80'erne og 90'erne var Atlantic City kendt som en af USA's førende spillebyer, der også tiltrak rige og berømte til højtprofilerede boksekampe.

Men siden finanskrisen i 2008 har man kæmpet med en omfattende krise. Det betyder, at kasinoer på stribe er lukket.

Trump har gennem tiden ejet ikke mindre end fire kasinoer i byen, men i 2016 solgte den nuværende amerikanske præsident sit sidste kasino i byen.