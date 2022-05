Spionchef: Her blev Putin forsøgt dræbt

Et utroligt forsøg på at likvidere den russiske præsident slog ifølge den ukrainske efterretningschef fejl

Ordren om at invadere Ukraine kom fra én mand. Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Den russiske præsident har strammet sit greb om magten, siden han overtog posten fra Boris Jeltsin i 2000, i sådan en grad, at ordren ikke kunne komme fra nogen anden.

Nu raser den blodige krig i Ukraine på tredje måned, men meget kunne formentlig være gået anderledes, hvis et forsøg på at slå Putin ihjel i krigen begyndelse var blevet en realitet.

Angreb Putin

I en opsigtsvækkende udtalelse fra Ukraines militære efterretningschef, Kyrylo Budanov, til den ukrainske avis Pravda lyder det nemlig, at Putin blev forsøgt myrdet umiddelbart efter invasionen i februar.

- Det var et forsøg på at myrde Putin. Han blev endda angrebet af repræsentanter for Kaukasus-regionen, siges det.

- Det er omkring to måneder siden. Dette er ikke-offentlig information, og forsøget var en total fiasko, har efterretningschefen blandt andet sagt til mediet ifølge Sky News.

Styret i Kreml har ikke kommenteret Kyrylo Budanovs påstand.

Rusland har præventivt slået en aggression tilbage. Det var en tvungen, rettidig - og den eneste rigtige - beslutning, sagde Putin blandt andet i sin tale til nationen på på årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland Putin i tale: Derfor invaderede vi Ukraine.

Tvinger russerne væk

Efter tre måneder har den politiske og militære top i Rusland givetvis også mere travlt med at følge udviklingen i Ukraine.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger således mandag, at 'vi gradvist er ved at tvinge besættelsesmagten væk fra vores territorier'.

Det sker i en tale via video ved åbningen af Verdens Økonomiske Forum i Davos i Schweiz. Her siger Zelenskyj også, at 'krigen kunne have været undgået, hvis Rusland var blevet påført hårdere sanktioner'.

- Indstil al handel med Rusland nu, og indfør maksimale sanktioner, siger Zelenskyj, som vil se en olieembargo mod Rusland, en blokade af landets banker og en tilbagetrækning af alle udenlandske virksomheder i landet.

Han tilføjer, at Ukraine har brug 'for alle de våben, som vi beder om'.

Zelenskyj siger i talen, at 87 blev dræbt ved et enkelt russisk angreb på en ukrainsk base i sidste uge.

- Der ligger 87 ofre under ruinerne i Desna, siger han.

Tallene er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

Verdens Økonomiske Forum finder årligt sted i Davos i januar. Det er i år udskudt til 22. til 26. maj på grund af coronapandemien.

Flere end 3000 ledere, økonomer og toppolitikere fra 115 lande plejer at deltage.