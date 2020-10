Splitsekund afslører Trump

Det var på overfladen en selv- og sejrssikker amerikansk præsident, der natten til tirsdag forlod Walter Reed National Military Medical Center og med helikopteren Marine One fløj direkte til plænen foran Det Hvide Hus.

Men selvom Trump efter bedste evne forsøgte at vise, at der intet er at frygte ved corona, viste hans kropssprog noget ganske andet.

Sådan lyder vurderingen fra ekspert i kropssprog Pernille Slot, der tirsdag morgen har analyseret videoen af Trumps udskrivelse og ikke mindst tilbagevenden til Det Hvide Hus.

Hun hæfter sig ved enkelte splitsekunder, der fortæller en ganske anden historie end den, præsidenten forsøger at fortælle.

- I det han tager mundbindet af, trækker han vejret ind gennem tænderne. Det sætter sig i struben og i brystet. Den måde han trækker vejret på, ser anstrengt og ukomfortabelt ud. Det er et tydeligt tegn på en stresstilstand, lyder analysen fra Pernille Slot.

- Der er stærke tegn på, at Trump er ukomfortabel ved situationen. I det sekund han putter mundbindet i lommen, ligner han en, der vil væk.

- Det er hans venstre fod, der afslører ham. Det, at han rykker sig hurtigt derover, viser, at han gerne vil væk derfra igen. Ansigtet sladrer, men fødderne fortæller sandheden, siger Pernille Slot. Igennem en årrække har hun undervist i aflæsning af kropssprog og er blandt andet blevet brugt i PET og Frømandskorpset.

Emitterer selvsikkerhed

På tv-billeder fra Trumps udskrivelse kan man se, hvordan præsidenten på overfladen selvsikkert træder ud fra hospitalets hovedindgang og ind i sin helikopter.

Samme scener udspillede sig foran Det Hvide Hus, hvor Trump, efter han er trådt ud af helikopteren giver honnør til en soldat. Derefter begiver præsidenten sig iført mundbind den lange gå tur over græsplænen og op på præsidentboligens balkon.

Badet i blitzlyset afmonterer Trump demonstrativt sit mundbind, hvorefter han giver 'thumps up'.

Dansk professor: Bekymret for Trump

Det er ikke kun ekspert i kropssprog Pernille Slot, der anfægter Trumps selvsikre fremfærd.

Det samme gør professor og overlæge i infektionsmedicin ved Rigshospitalet Jens Lundgren.

Også han har set videoen og vurderer, at Trump ser anstrenget ud og ligner en, der efter den danske professorsopfattelse hiver efter vejret og har åndedrætsbesvær.

Problemer med vejrtrækningen kan være en af påvirkningerne af coronavirus, og derved kan der være en risiko for, at præsidenten ikke er helt rask endnu.

- Jeg ville være bekymret for hans sundhedstilstand i øjeblikket, siger Jens Lundgren.

Tidslinje over Donald Trumps coronaforløb

26. september: Trump nominerer til højesteret foran over hundrede mennesker Præsidenten er vært for over 150 gæster i Rose Garden ved Det Hvide Hus. Her nominerer han sin kandidat, Amy Coney, til højesteret. Det menes, at det er her, smittekæden stammer fra. 29. september: Præsidentdebat i Cleveland, Ohio Trump har sin første duel med Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, på live tv. Hverken Trump eller andre fra familien bærer mundbind under arrangementet. Præsidentkandidat Joe Biden bliver senere hen testet negativ, men 11 smittetilfælde menes at kunne spores tilbage til forberedelserne til debatten. 30. september: Rådgiver får symptomer efter rally Trump holder et udendørs-vælgermøde. På flyveturen hjem til Washington D.C. føler rådgiver Hope Hicks sig dårlig og selvisolerer. Vi får altså her den første smittede tæt på Trump. 1. oktober: Positiv test holder ikke Trump væk fra golfklub Selvom rådgiver Hope Hicks testes positiv for corona, tager Donald Trump til fundraising og rundbordsnak i golfklubben. 2. oktober: Trump er testet positiv for corona Præsidenten skriver på twitter, at han og førstedamen er testet positiv for corona. Om aftenen bliver Donald Trump fløjet til Walter Reed-militærhospital i Maryland efter at have fået 'milde symptomer'. 3. oktober: Tvivl om Trumps tilstand Efter at Det Hvide Hus har forsøgt at nedtone alvoren i Trumps tilstand, fortæller stabschef, Mark Meadows, i Fox News, at præsidentens tilstand var faretruende dårlig dagen før, hvor 'iltniveauet faldt drastisk'. Det meldes, at Trump modtager antivirus-stoffet remdesivir, der er godkendt til at bruges på coronapatienter med alvorlige symptomer. 4. oktober: På køretur foran Walter Reed hospital Præsidenten forlader i kort tid hospitalet i en bil for at vinke til sine støtter, der står ude foran. Turen ud af hospitalet møder kritik fra sundhedseksperter. 5. oktober: Donald Trump udskrives Trump vender tilbage til Det Hvide Hus efter tre dages indlæggelse. Præsidenten viser sig på balkonen og tager mundbindet af foran kameraerne.

Efter iltbehandling: Frygt ikke corona

Forud for sin udskrivelse Donald Trumps Twitter-profil rødglødende. Blandt andet tweetede præsidenten om aktiemarkedets positive reaktioner på nyheden om, hans snarlige udskrivelse, men han tweetede også om sygdommen, der har været skyld i, at han har været indlagt, har haft høj feber og været tvunget til at modtage ilt af flere omgange.

'Vær ikke bange for covid. Lad det ikke dominere jeres liv. Vi har under Trump-administrationen udviklet gode medikamenter og viden. Føler mig mere rask end for 20 år siden', lød det fra Donald Trump.

Mere end 200.000 amerikanere har mistet livet, mens de var smittede med coronavirus.