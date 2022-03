Spørgsmålet på stemmesedlen til folkeafstemning klar

Udenrigsministeriet har udsendt det lovforslag, der skal danne rammen om folkeafstemningen for eller imod at opgive det danske EU-forbehold, der dækker over militært samarbejde.

Afstemningen vil ske 1. juni og på stemmesedlen vil der stå:

- Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

Folkeafstemningen blev besluttet af et stort flertal i Folketinget, da en række partier indgik en stor aftale om at øge udgifterne til Forsvaret.

Aftalen var udløst af, at Rusland sidst i februar invaderede Ukraine.