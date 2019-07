Sprænger loftet: Så fed er Vestagers pension

Margrethe Vestager kan ikke blot glæde sig over at have landet en magtfuld toppost som næstformand for EU-Kommissionen.

Med topposten følger desuden en klækkelig pension, som betyder, at Vestager sprænger pensionsloftet for danske politikere.

Hun vil indkassere næsten 540.000 årlige pensionskroner fra unionen, fra hun fylder 66 år.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, er EU-pensionen underlagt gunstige skatteforhold, som lyder på ca. 12 procent.

Vestager vil få udbetalt de mange pensionskroner fra EU oven i den politikerpension, hun har optjent som tidligere folketingsmedlem og minister.

Dette kan lade sig gøre, fordi pensionen fra EU-Kommissionen ikke tæller med i forhold til det pensionsloft, der ellers gælder for danske politikere.

Dermed kan Vestager lægge EU-pensionen til de godt 500.000 årlige kroner, hun modtager, fra hun er 66 år, i minister- og folketingspension.

Dette beløb falder dog en smule, når Vestager fylder 69 år.

Lønhop

Derudover står den radikale EU-kommissær et gunstigt lønhop.

Fremover kommer Vestager til at tjene ca. 2,13 mio. kr. om året mod en årsløn på 1,92 mio. kr. som konkurrencekommissær.

Lønchecken bliver absolut ikke mindre favorabel af de tillæg, hun modtager, og den skatteprocent, hun skal betale.

Skatten først:

Ifølge en intern lønberegner fra EU-Kommissionen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skal hun blot betale omkring 25 procent i skat af sin løn samt en særskat på 7 procent, som højtbetalte EU-ansatte får.

Bolig tillæg

Derudover kommer etårligt skattefrit boligtillæg. Dette lyder på 341.000 kroner. Som konkurrencekommissær fik Vestager 330.000 i skattefrie tillæg.

Oven i gagen og boligtillægget får hun sågar markant mere repræsentationsfryns som næstformand i kommissionen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Margrethe Vestager.