Står fast: Det ER markant højere

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen holder fast i argumentet om, at man som nyuddannet oplever en 'markant stigning' i indtægt i forhold til da man var studerende. Også selvom forbrugerøkonom peger på, at udgifterne stiger endnu mere

Fra 1. maj halveres dagpengeperioden for nyuddannede, ligesom den såkaldte dimittendsats sættes ned efter de første tre måneder på dagpenge. Personer, der er etablerede på arbejdsmarkedet kommer derimod til at opleve en stigning i dagpenge de første tre måneder.

Forbrugerøkonom hos Nordea Ida Moesby har udarbejdet budgetter, der viser, at udgifter kommer til at stige mere end indtægten, selvom dagpengesatsen er højere end SU'en. Flere har kritiseret de nye regler, og formand for Akademikerne Lisbeth Lintz kalder dem 'ungdomsfjendske'.

Men det er de ikke, når man spørger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Ikke ungdomsfjendsk

- Det, mener jeg, simpelthen ikke er rigtigt. Det handler om, at vi har et robust dagpengesystem, også i fremtiden, hvor man faktisk har en fair chance for at kunne klare sig igennem, hvis man mister jobbet. Det er på ingen måde ungdomsfjendsk. Det handler også om, at når de bliver etableret på arbejdsmarkedet og kommer længere i livet, at så vil de også opleve en højere dagpengesats, siger hun til Ekstra Bladet.

- Du siger, at I gør systemet mere robust, men kritikken lyder jo egentlig på, at det bliver mindre robust for de unge?

- Jeg mener, at vi har ramt en balance, hvor det at få knap 10.000 i dagpenge som nyuddannet er et fair beløb og helt fair omfordelt til, at det betyder, at vi samtidig kan hæve dagpengene de første tre måneder med over 3600 kroner (for de etablerede, red.).

Ikke meget elastik

- Du bliver ved med at sige, at de får knap 10.000, men de kommer til at få 7474 kroner udbetalt efter skat. Anerkender du, at det kan være svært at få det til at hænge sammen, når man også skal have en bolig?

- Jeg anerkender, at det er et beløb, som ikke efterlader rigtig meget elastik til at ville en masse. Men det er jo heller ikke det, der er tanken. Faktisk er det ikke meningen, at man skal være på dagpenge som nyuddannet i en længere periode. Det er meningen, at man skal ud og bruge sin uddannelse.

Hun understreger, at gruppen, der rammes af de nye regler, er nyuddannede under 30 og uden børn, som derfor er 'mere mobile og fleksible, fordi de i højere grad kan få udgifterne til at passe ved at se på budgettet på en anden måde, end man kan som forælder.

- Du siger, at det er et beløb, som ikke efterlader særlig meget elastik - men i virkeligheden er det jo et beløb, hvor man kommer til at stå tilbage med en gæld, hvis man har tilbragt nogle måneder på dagpenge. Er det optimalt, at nyuddannede går ind på arbejdsmarkedet med gæld?

- For det første må man sige, at der jo også er mulighed for at kigge ned i det budget og sige 'okay, men der er en fleksibilitet til, hvis du er alene uden børn og ung, at finde et billigt sted at bo, for manges vedkommende i en periode indtil man kommer i arbejde'.

- Det er samtidig også en gruppe, der med deres uddannelser i bagagen kommer til at få en markant bedre økonomi lige rundt om hjørnet. Det har vi investeret i dem for, og det er en gevinst for os alle sammen. Men det er også det, det er meningen, de skal ud og bruge.