Står klar med gryden, når præsidenten taler

BELO HORIZONTE, BRASILIEN (Ekstra Bladet): Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro tonede fredag kl. 20.30 frem på landets store radio og TV-kanaler for at gøre status på brandene i Amazonas. Det var nu ikke alle, som hørte de 4 minutter og 40 sekunder til ende. De valgte i stedet for at stille sig hen til vinduet og lave larm ved at banke en ske mod bunden af en gryde som en protest mod landets leder.

Dona Sandra Cardoso, der bor i millionbyen Belo Horizonte, er normalt en af dem, som lader grydebunden tale, når upopulære statsledere holder tale til nationen, men denne gang holdt hun dog skeen i ro:

- Jeg mener ikke, at man kan skyde skylden for skovbrandene på Bolsonaro. Det hører med til livets gang, at der går ild i Amazonas på denne tørre tid, og omfanget af disse skovbrande vil altid variere fra år til år.

Dona Sandra er meget taknemmelig for, at verdens ledere tilbyder hjælp for at få mere kontrol over flammerne i regnskoven, men mener ikke, at det skal følges op af trusler om boykot af brasilianske varer, som man bl.a. har set fra europæisk side:

- Det provokerer mange brassere, når et tilbud om støtte får tone af en befaling, og det falder slet ikke i god jord hos en højreorienteret præsident som Bolsonaro, der er kendt som at være meget kort for hovedet

Den nu pensionerede skolelærer og socialarbejder har ellers altid stemt på arbejderpartiet, og hun roser PT for den store fremgang, som Brasilien havde i en periode i starten af 00'erne, men ved det seneste valg i 2018 skiftede hun side:

- Den tidligere præsident Lula og hans PT svigtede sit folk ved ikke at sætte en stopper for korruptionen. Det fik mig til at stemme på Bolsonaro, selvom jeg egentlig ikke sympatisere med ham. Jeg har valgt at se bort fra partipolitik og hepper i stedet på Brasilien, slutter Dona Sandra