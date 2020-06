Stabschef Martin Rossen stopper en måned før meddelt

Stabschef i Statsministeriet Martin Rossen fratræder sin stilling med udgangen af juli.

Det oplyser Statsministeriet. Hidtil har Martin Rossen stået til at stoppe med udgangen af august.

Fratrædelsen sker, efter Ekstra Bladet igennem de seneste to uger dækket Martin Rossens exit.

- Martin Rossen har meddelt Statsministeriet, at han fratræder sin stilling som stabschef med udgangen af juli. Indtil sin fratrædelse vil Martin Rossen blandt andet afvikle ferie og overdrage opgaver mv. Statsministeriet og Martin Rossen har ikke yderligere kommentarer, hedder det i en skriftlig kommentar fra Statsministeriet.

Statsministeriet udsendte 16. juni en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at Martin Rossen havde opsagt sin stilling for at tiltræde som Senior Vice President i Danfoss.

Lige lidt længere

Men han ville altså blive hængende sommeren over, hvilket mødte kritik fra flere sider.

Venstre, Transparency International, Liberal Alliance og Enhedslisten har krævet hans øjeblikkelige afgang, fordi de frygtede en sammenblanding af interesser.

Fra sin stilling i Statsministeriet ville Martin Rossen kunne påvirke regeringens politik til fordel for Danfoss, har kritikken lydt.

Martin Rossen har haft en central rolle i Statsministeriet, hvor han både har haft plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, som er to af regeringens mest magtfulde udvalg, der koordinerer regeringens politik. Det er normalt kun topministre, der sidder i udvalgene.

Det har i sig selv ført til kritik, at Martin Rossen som ikke-folkevalgt fik plads i udvalgene. Dermed har oppositionen og offentligheden ikke mulighed for at føre kontrol med Martin Rossens arbejde, har oppositionens fremført.

