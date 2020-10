Stabschef: Trump kan blive udskrevet mandag

Optimistisk.

Sådan lyder den seneste melding om Trumps tilstand fra stabschef Mark Meadows, der samtidig oplyser, at præsidenten formentlig kan blive udskrevet allerede mandag.

Det fortæller han til Fox News mandag.

- Han fortsatte med at få det bedre i løbet af natten, og nu er han klar til at vende tilbage til sin normale kalender. Han vil mødes med lægerne for at en ekstra vurdering, lyder det fra Mark Meadows.

Det er første gang siden Donald Trumps køretur søndag eftermiddag amerikansk tid, at vi hører nyt om præsidentens tilstand.

Bananas på Twitter

Donald Trump har dog givet lyd fra sig.

Mandag morgen amerikansk tid er præsidenten gået direkte bananas på det sociale medie, hvor han har tweetet 18 gange på 55 minutter.

Første tweet så således ud og handlede om aktiemarkedet og en Trump-vælger:

Og efterfølgende har den ikke fået for lidt. Præsidentens budskab er dog også ganske klart, og der opfordres til at stemme på ham 3. november.