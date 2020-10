Stærkt omtalt præsidentdebat aflyst

Aflysningen kommer kølvandet i på, at den nuværende amerikanske præsident Donald Trump har proklameret, at han nægter at deltage i den

Den omtalte præsidentdebat mellem Donald Trump og Joe Biden, der skulle have foregået online den 15. oktober, er blevet afyst.

Det skriver Wall Street Journal.

Aflysningen kommer kølvandet i på, at den nuværende amerikanske præsident Donald Trump har proklameret, at han nægter at deltage i den.

Oprindeligt skulle debatten have fundet sted i Miami i et virtuelt format, efter præsidenten selv og flere af stabsmedlemmer var blevet testet positiv for coronavirus. Men den plan er nu skrottet.

Trumps kampagne mente, at man skulle rykke debatterne, men hos Biden nægtede man dette. Det har nu ført til aflysningen.

Op til præsidentvalget har der været planlagt tre debatter: 29. september, og nu er den potentielt sidste sat til 22. oktober.

Trump vil ikke deltage i virtuel debat

Trump: - Hun er et monster!