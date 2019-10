Starter ny efterforskning mod Trump

Demokraternes Adam Schiff leder nu den efterforskning, som undersøger, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump

Adam Schiff, som er formand for Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg, siger torsdag, at præsident Donad Trump brød den ed, som han har aflagt som præsident, da han bad Kina om at efterforske tidligere vicepræsident Joe Biden.

Biden kan blive Trumps hovedmodstander i præsidentvalgkampen næste år.

Schiff leder nu den efterforskning, som undersøger, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump. Det skriver Reuters.

Trump i nyt angreb på Biden-familien

Det var under et pressemøde torsdag, at USA's præsident blev spurgt til, hvad han mener, Ukraine bør gøre i forhold til Joe Biden.

- Jeg vil anbefale dem at starte en undersøgelse af Biden-familien, svarede Donald Trump på spørgsmålet.

Men det skulle ikke være det eneste land, hvor Joe Biden har gjort sig skyldig i urent trav ifølge USA's præsident.

- Kina bør også starte en undersøgelse af Biden-familien. Det, der er sket i Kina, er omtrent lige så slemt, som det der er sket i Ukraine, sagde Donald Trump.

Trump raser: 'Det er et kup!'

Rigsretssag

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har startet en undersøgelse, som skal finde ud af om, der er grundlag for en rigsretssag mod Donald Trump.

Det er sket efter anklager om, at præsidenten skulle have presset Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy til at finde snavs på Joe Biden og sønnen Hunter Biden.