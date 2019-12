Statens advokat skjuler indtjening

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Som et af de eneste af de store advokatkontorer fremviser Kammeradvokaten - der er statens foretrukne advokat - ikke noget årsregnskab, så man kan se, hvor mange penge de tjener.

Selvom 'gennemsigtighed' er et af syv principper, man arbejder ud fra, er det kun den omsætning, som staten køber ydelser for, der offentliggøres. Her var tallet i 2018 480 millioner kroner, hvilket er en fordobling i forhold til 2009.

Men eksempelvis hører salærerne for konkursarbejde ikke med her, da det er kreditorerne, som betaler regningen, når først Kammeradvokaten er blevet kurator i et konkursbo. Og så er det lige meget om kurator-tjansen f.eks. er kommet i hus grundet aftalen med staten.

Arbejdet med konkurssager kan der være rigtig mange millioner kroner i, hvilket Ekstra Bladet også har kunnet fortælle. Eksempelvis har Kammeradvokaten været med til at hæve salærer for 172 millioner kroner på syv banker, der gik konkurs ovenpå finanskrisen.

Slipper for årsregnskab Kammeradvokaten er kunstrueret som et såkaldt interessentselskab. Det betyder, at selskabet ikke er forpligtet til at offentliggøre noget regnskab - til gengæld hæfter ejerne personligt, hvis noget går galt. Tidligere har de store advokatkontorer været konstrueret på samme måde. Men sådan er det ikke længere. Sammen med Kromann Reumert er Kammeradvokaten den eneste af de store advokatkontorer, som ikke offentliggør regnskab.

Kritik

Flere politikere er kritiske over for, at de ikke får indsigt i årsregnskabet, når der er tale om statens advokat. Også selvom der ikke er noget i loven, der siger, at Kammeradvokaten er forpligtet til at gøre det.

- Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle offentliggøre det årsregnskab, når de er statens advokat. Jeg skal i hvert have et godt argument for at ændre den holdning, siger retsordfører Rosa Lund.

Karina Lorenzen, der er retsordfører for SF, vil også gerne indvies i tallene.

- Jeg synes principielt, at der skal være mest mulig gennemsigtighed i de organisationer, som det offentlige indgår aftaler med. Jeg er med på, at der kan være forretningshemmeligheder i forbindelse med et årsregnskab, men som minimum skal beslutningstagerne have den indsigt, siger hun.

Venstres formand for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen, understreger, at Kammeradvokaten ikke forpligtet til at offentliggøre noget regnskab.

- Men hvis jeg var kunde i et firma for en halv milliard kr om året, ville jeg nok vælge at forlange indsigt, siger han.

Afviser

Managing partner hos Kammeradvokaten, Tomas Ilsøe Andersen, afviser at offentliggøre noget årsregnskab.

- Vi er 100% transparente omkring vores omsætning med staten, der er aktindsigt i alle fakturaer, og vores aftale inkl. timepriser mv. ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden. Vi har – ligesom alle andre advokatfirmaer, der som vi er organiseret som et interessentselskab - aldrig oplyst om andet og mere, da interessentselskaber ikke laver årsrapporter.

- De advokatfirmaer, der er organiseret anderledes offentliggør nok en samlet omsætning, men den opdeles ikke på kundesegmenter, og det ville vi jo gøre, hvis vi opgav en samlet omsætning samt statens andel heraf. Når andre ikke gør det ser vi ingen grund til at gå den vej.